Как добраться до Аля-Бахи на самолёте
В Але-Бахе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Al-Aqiq Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аля-Бахи
- Эль-Акик ABTAl-Aqiq Airport
Самые дешёвые билеты в Аль-Баху из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|6 045
|1ч 30м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|8 639
|2ч 15м
|15.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|12 421
|7ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|15 802
|8ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аля-Бахи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аля-Бахи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Эр-Рияд
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