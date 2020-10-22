Летим в Аль-Баху

Как добраться до Аля-Бахи на самолёте

В Але-Бахе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Al-Aqiq Airport» вам не избежать

Список аэропортов Аля-Бахи

  1. Эль-Акик ABT
    Al-Aqiq Airport

Самые дешёвые билеты в Аль-Баху из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда6 0451ч 30м
27.10.2020из 🇸🇦Даммама8 6392ч 15м
15.10.2020из 🇸🇦Джидды12 4217ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇸🇦Табука15 8028ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аля-Бахи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Эр-Рияд

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону