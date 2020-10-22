Как добраться до Аля-Бахи на самолёте

В Але-Бахе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Al-Aqiq Airport» вам не избежать

Список аэропортов Аля-Бахи

Эль-Акик ABT Al-Aqiq Airport

Самые дешёвые билеты в Аль-Баху из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇸🇦 Эр-Рияда 6 045 1ч 30м из 🇸🇦 Даммама 8 639 2ч 15м из 🇸🇦 Джидды 12 421 7ч 40м (⇵1) из 🇸🇦 Табука 15 802 8ч 10м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Аля-Бахи

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аля-Бахи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Эр-Рияд

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