Как добраться до Аля-Улы на самолёте

В Але-Уле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz Airport» вам не избежать

Список аэропортов Аля-Улы

Аль-Ула ULH Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz Airport

Самые дешёвые билеты в Аль-Улу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇸🇦 Джидды 7 244 1ч 15м из 🇸🇦 Эр-Рияда 11 276 11ч 50м (⇵1) из 🇮🇳 Кочина 28 940 50ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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