Как добраться до Аля-Улы на самолёте
В Але-Уле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аля-Улы
- Аль-Ула ULHPrince Abdul Majeed bin Abdulaziz Airport
Самые дешёвые билеты в Аль-Улу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|7 244
|1ч 15м
|21.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|11 276
|11ч 50м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇮🇳Кочина
|28 940
|50ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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