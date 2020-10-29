Как добраться до Биши на самолёте
В Бише 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bisha Airport» вам не избежать
Список аэропортов Биши
- Калъат-Биша BHHBisha Airport
Самые дешёвые билеты в Бишу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|7 248
|1ч 20м
|16.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|7 987
|25ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|10 009
|12ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|11 889
|13ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|19 458
|8ч 40м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇩🇿Алжира
|38 470
|17ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Биши
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Биши, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка и Эр-Рияд
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