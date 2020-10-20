Как добраться до Даммама на самолёте
В Даммаме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Fahd International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Даммама
- Кинг Фахд DMMKing Fahd International Airport
Самые дешёвые билеты в Даммам из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|3 287
|1ч 5м
|16.12.2020
|из 🇸🇦Джизана
|4 893
|2ч 15м
|04.11.2020
|из 🇸🇦Таифа
|5 326
|1ч 50м
|21.12.2020
|из 🇸🇦Джидды
|5 905
|2ч 5м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|6 468
|2ч 5м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|7 282
|1ч 45м
|13.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|8 513
|17ч 55м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 015
|4ч
|19.10.2020
|из 🇸🇦Аля-Бахи
|9 229
|5ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|9 393
|11ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|9 625
|8ч 55м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|10 066
|45м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|10 284
|10ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|10 740
|7ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|10 941
|2ч 50м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Янбу
|11 436
|2ч 5м
|30.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 496
|6ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Биши
|11 889
|11ч 40м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|11 926
|9ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Арара
|12 939
|1ч 50м
|05.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|13 069
|12ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|13 363
|15ч 15м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|13 528
|31ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|13 674
|12ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|14 800
|11ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|15 390
|19ч 5м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|15 576
|15ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|16 046
|1ч 15м
|19.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|16 187
|19ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|16 343
|50м
|21.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|16 476
|20ч 35м (⇵1)
|30.09.2021
|из 🇮🇳Тривандрама
|16 606
|13ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|17 007
|22ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|17 263
|13ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Аля-Улы
|17 548
|26ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|17 766
|2ч 55м
|16.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|17 858
|1ч 20м
|04.11.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|17 938
|11ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|18 360
|20ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|18 553
|28ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|18 618
|21ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|18 997
|16ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇳Аллахабада
|20 749
|30ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|21 098
|17ч 40м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|21 862
|29ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|22 603
|7ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|23 158
|5ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|23 287
|14ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|24 386
|14ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|26 978
|17ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|27 328
|28ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 231
|22ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|28 474
|34ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|28 636
|26ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|29 862
|33ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|30 706
|19ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|30 841
|7ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|33 968
|48ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|34 110
|33ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇴🇲Салалы
|35 853
|51ч 45м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|37 775
|22ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|39 032
|27ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|39 150
|22ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|39 159
|25ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|39 303
|13ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|39 828
|25ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇨🇦Торонто
|41 726
|22ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|42 050
|15ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|43 163
|35ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|47 732
|46ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|59 214
|23ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇩Читтагонга
|59 459
|24ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|69 649
|43ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|76 606
|24ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|104 326
|33ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Даммама
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Даммама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абха, Каир, Калькутта, Исламабад и Стамбул
- 27.01.202112.04.2021
- 01.11.202008.03.2021
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