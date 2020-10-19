Летим в Джидду

Как добраться до Джидды на самолёте

В Джидде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Abdulaziz International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джидды

  1. Джидда JED
    King Abdulaziz International Airport

Самые дешёвые билеты в Джидду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇸🇦Абхи3 3721ч 15м
19.10.2020из 🇸🇦Бурайды4 0761ч 30м
24.10.2020из 🇸🇦Биши4 3541ч 5м
19.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда4 4091ч 45м
08.11.2020из 🇸🇦Табука4 4841ч 35м
27.10.2020из 🇸🇦Джизана4 6671ч 30м
03.11.2020из 🇸🇦Медины4 687
23.10.2020из 🇸🇦Даммама6 1662ч 10м
22.10.2020из 🇸🇦Неджрана6 2421ч 50м
14.10.2020из 🇸🇦Хаиля7 2341ч 25м
10.11.2020из 🇰🇼Кувейт7 2572ч 40м
16.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 8833ч 50м
24.10.2020из 🇸🇦Шаруры9 3311ч 55м
20.10.2020из 🇸🇦Кайсумаха9 6591ч 55м
04.12.2020из 🇪🇬Каира10 1232ч 15м
24.12.2020из 🇸🇦Эль-Джауфа10 2861ч 35м
03.11.2020из 🇸🇦Арара10 6211ч 50м
01.11.2020из 🇹🇷Хатая10 93625ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇹🇷Анкары11 10614ч 45м (⇵1)
25.02.2021из 🇹🇷Антальи11 24814ч (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Таифа11 2546ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇷Измира11 32410ч 15м (⇵1)
26.09.2021из 🇸🇩Хартума11 9691ч 45м
24.11.2020из 🇪🇬Александрии11 9722ч 15м
16.10.2020из 🇸🇦Аля-Бахи12 45116ч 45м (⇵1)
25.12.2020из 🇪🇬Сохага12 5481ч 40м
30.10.2020из 🇹🇷Аданы12 79449ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Москвы13 40015ч 10м (⇵1)
12.11.2020из 🇯🇴Аммана13 54712ч 45м (⇵1)
10.12.2020из 🇩🇪Берлина13 8439ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇳Кожикоде14 03513ч 35м (⇵1)
10.06.2021из 🇦🇪Абу-Даби14 1202ч 45м
04.11.2020из 🇺🇦Киева14 71127ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇦Гураята14 75112ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇬Луксора15 1051ч 25м
17.10.2020из 🇸🇦Эль-Хуфуфа15 4812ч 20м
28.11.2020из 🇮🇳Мумбаи15 6085ч 15м
07.12.2020из 🇷🇺Грозного15 6707ч 50м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Махачкалы16 04435ч 25м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону16 17228ч 40м (⇵2)
10.03.2021из 🇮🇳Дели16 4485ч 45м
03.11.2020из 🇮🇳Кочина16 52221ч 45м (⇵1)
28.12.2020из 🇮🇳Ченная16 60218ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇦🇪Шарджи16 8903ч 10м
25.11.2020из 🇪🇬Хургады16 92821ч 15м (⇵1)
10.06.2021из 🇦🇪Дубая16 936 (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇳Туниса16 9708ч 35м (⇵1)
26.11.2020из 🇮🇳Бангалора17 17328ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇴🇲Маската17 34519ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада17 48412ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа17 76014ч 10м (⇵2)
29.11.2020из 🇰🇿Алматы17 84820ч 30м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇦Харькова17 8637ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Казани17 95436ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Уфы18 09420ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇭Манамы18 3577ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇱🇧Бейрута18 37417ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇦Янбу18 9145ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇳Джайпура19 17710ч 25м (⇵1)
03.11.2020из 🇵🇰Карачей19 46121ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы19 48415ч 35м (⇵1)
30.12.2020из 🇮🇳Джамму19 9318ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇮🇳Лакхнау20 32112ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Калькутты20 34615ч 35м (⇵1)
10.12.2020из 🇲🇦Касабланки20 98028ч 45м (⇵2)
19.12.2020из 🇸🇦Тураифа21 12413ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)21 47035ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇰🇪Найроби21 48024ч 55м (⇵1)
23.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга21 54026ч 25м (⇵2)
18.01.2021из 🇵🇰Мултана21 55924ч 10м (⇵1)
02.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)21 67730ч 55м (⇵2)
26.11.2020из 🇵🇰Сиялкот22 44017ч 50м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Астрахани22 47031ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇦🇹Вены22 58641ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇵🇰Фейсалабада22 70714ч 45м (⇵1)
11.01.2021из 🇵🇰Лахора23 28532ч 20м (⇵1)
16.11.2020из 🇵🇰Пешавара23 3588ч 35м (⇵1)
29.12.2020из 🇫🇮Хельсинки23 43237ч 20м (⇵2)
07.01.2021из 🇷🇺Новосибирска24 39242ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇵🇰Исламабада24 74010ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇦🇫Кабула25 11910ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇿Шымкента25 29914ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Милана25 64026ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇪🇬Асьют26 15426ч 30м (⇵2)
09.01.2021из 🇰🇿Актюбинска26 27633ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Атырау26 56114ч 40м (⇵2)
29.12.2020из 🇧🇩Дакки26 65531ч (⇵2)
23.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга26 66127ч 25м (⇵1)
06.05.2021из 🇶🇦Дохи26 79613ч 40м (⇵1)
16.12.2020из 🇵🇭Манилы27 06226ч 20м (⇵2)
14.01.2021из 🇩🇿Алжира27 12432ч 10м (⇵2)
03.05.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура27 62549ч 40м (⇵2)
19.01.2021из 🇲🇻Мале28 87312ч 5м (⇵1)
05.11.2020из 🇦🇿Баку29 95727ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇵Катманду29 9619ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Сургута30 45157ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод30 53243ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇨🇦Торонто30 55243ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода32 31735ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇭Бангкока32 57320ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Джидды