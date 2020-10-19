Как добраться до Джидды на самолёте
В Джидде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Abdulaziz International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джидды
- Джидда JEDKing Abdulaziz International Airport
Самые дешёвые билеты в Джидду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|3 372
|1ч 15м
|19.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|4 076
|1ч 30м
|24.10.2020
|из 🇸🇦Биши
|4 354
|1ч 5м
|19.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|4 409
|1ч 45м
|08.11.2020
|из 🇸🇦Табука
|4 484
|1ч 35м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|4 667
|1ч 30м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|4 687
|1ч
|23.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|6 166
|2ч 10м
|22.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|6 242
|1ч 50м
|14.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|7 234
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|7 257
|2ч 40м
|16.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 883
|3ч 50м
|24.10.2020
|из 🇸🇦Шаруры
|9 331
|1ч 55м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|9 659
|1ч 55м
|04.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|10 123
|2ч 15м
|24.12.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|10 286
|1ч 35м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Арара
|10 621
|1ч 50м
|01.11.2020
|из 🇹🇷Хатая
|10 936
|25ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|11 106
|14ч 45м (⇵1)
|25.02.2021
|из 🇹🇷Антальи
|11 248
|14ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|11 254
|6ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 324
|10ч 15м (⇵1)
|26.09.2021
|из 🇸🇩Хартума
|11 969
|1ч 45м
|24.11.2020
|из 🇪🇬Александрии
|11 972
|2ч 15м
|16.10.2020
|из 🇸🇦Аля-Бахи
|12 451
|16ч 45м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇪🇬Сохага
|12 548
|1ч 40м
|30.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|12 794
|49ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|13 400
|15ч 10м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|13 547
|12ч 45м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|13 843
|9ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|14 035
|13ч 35м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|14 120
|2ч 45м
|04.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|14 711
|27ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|14 751
|12ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Луксора
|15 105
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Хуфуфа
|15 481
|2ч 20м
|28.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|15 608
|5ч 15м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|15 670
|7ч 50м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|16 044
|35ч 25м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|16 172
|28ч 40м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇮🇳Дели
|16 448
|5ч 45м
|03.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|16 522
|21ч 45м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇮🇳Ченная
|16 602
|18ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|16 890
|3ч 10м
|25.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|16 928
|21ч 15м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇦🇪Дубая
|16 936
|6ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|16 970
|8ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|17 173
|28ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇴🇲Маската
|17 345
|19ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|17 484
|12ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|17 760
|14ч 10м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|17 848
|20ч 30м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|17 863
|7ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 954
|36ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|18 094
|20ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|18 357
|7ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|18 374
|17ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Янбу
|18 914
|5ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|19 177
|10ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|19 461
|21ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|19 484
|15ч 35м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇮🇳Джамму
|19 931
|8ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|20 321
|12ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|20 346
|15ч 35м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|20 980
|28ч 45м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇸🇦Тураифа
|21 124
|13ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|21 470
|35ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|21 480
|24ч 55м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|21 540
|26ч 25м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇵🇰Мултана
|21 559
|24ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|21 677
|30ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|22 440
|17ч 50м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|22 470
|31ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|22 586
|41ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|22 707
|14ч 45м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇵🇰Лахора
|23 285
|32ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|23 358
|8ч 35м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|23 432
|37ч 20м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|24 392
|42ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|24 740
|10ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|25 119
|10ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|25 299
|14ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|25 640
|26ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇬Асьют
|26 154
|26ч 30м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇰🇿Актюбинска
|26 276
|33ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|26 561
|14ч 40м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|26 655
|31ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|26 661
|27ч 25м (⇵1)
|06.05.2021
|из 🇶🇦Дохи
|26 796
|13ч 40м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|27 062
|26ч 20м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇩🇿Алжира
|27 124
|32ч 10м (⇵2)
|03.05.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|27 625
|49ч 40м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|28 873
|12ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|29 957
|27ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|29 961
|9ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|30 451
|57ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|30 532
|43ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|30 552
|43ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|32 317
|35ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|32 573
|20ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джидды
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джидды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абха, Каир, Касабланка, Дакка и Дубай
- 28.02.202110.04.2021
- 03.03.202106.03.2021
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