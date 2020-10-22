Летим в Джизан

Как добраться до Джизана на самолёте

В Джизане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jazan Regional Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джизана

  1. Джизан GIZ
    Jazan Regional Airport

Самые дешёвые билеты в Джизан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇸🇦Джидды3 8701ч 30м
03.11.2020из 🇸🇦Даммама4 8932ч 25м
09.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда6 2331ч 55м
20.10.2020из 🇸🇦Абхи8 08316ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Хаиля10 7055ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇦Табука10 8256ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Медины11 067 (⇵1)
13.10.2020из 🇸🇦Эль-Ваджха12 25822ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Арара13 2408ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇦Кайсумаха13 696 (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇬Каира15 2209ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇦🇪Дубая18 74513ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇦🇪Шарджи24 16719ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇵🇰Лахора24 67911ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇱🇰Коломбо44 11930ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джизана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Бейрут, Каир, Даммам и Дубай

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