Как добраться до Джизана на самолёте
В Джизане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jazan Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джизана
- Джизан GIZJazan Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Джизан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|3 870
|1ч 30м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|4 893
|2ч 25м
|09.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|6 233
|1ч 55м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|8 083
|16ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|10 705
|5ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|10 825
|6ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|11 067
|7ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Ваджха
|12 258
|22ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Арара
|13 240
|8ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|13 696
|5ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|15 220
|9ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 745
|13ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|24 167
|19ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|24 679
|11ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|44 119
|30ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джизана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джизана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аддис-Абеба, Бейрут, Каир, Даммам и Дубай
- 01.01.202112.01.2021
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