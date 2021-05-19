Полезная информация об Эль-Бахе
Что нужно знать об Эль-Бахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Бахе
07:2015
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Эль-Баха
|По-английски
|Al Bahah
|Столица региона
|Эль-Баха является столицей региона
|Население города
|88 419 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|2 176 м. от уровня моря