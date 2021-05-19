Полезная информация об Эль-Бахе

Что нужно знать об Эль-Бахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Бахе
07:2015
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаЭль-Баха
По-английскиAl Bahah
Столица регионаЭль-Баха является столицей региона
Население города88 419 чел.
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота2 176 м. от уровня моря

Где находится Эль-Баха на карте