Начнём утро с Тай-чи — системы физических упражнений и практик медитации. Наполнимся энергией, позавтракаем и отправимся исследовать местные достопримечательности. Джип домчит нас до Хегры, древнего каменного города. Осмотрим сохранившиеся гробницы и полюбуемся природными сооружениями, изучим надписи и насладимся искусной резьбой, а потом сделаем перерыв на обед у стеклянного здания прямо в пустыне. Это концертный зал с рестораном на крыше. Архитектурное чудо!

Далее погуляем по просторам Дадана. Здесь найдены многочисленные надписи с 6 по 4 века до н. э. на одном из ранних североарабских языков.

Завершим день йогой и вновь погрузимся в состояние релакса с помощью звуковых ванн.