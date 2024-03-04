Полетать на вертолёте над Аль-Улой, встретить закат на «Краю света» и познать восточный колорит
В этом туре вы не только увидите потрясающие рукотворные и природные достопримечательности, но и наладите контакт с собой с помощью йоги и медитаций. Изучим Эр-Рияд, побываем в Аль-Уле и погуляем по Джидде. Поживём в автодоме, исследуем гробницы Хегры и древний Дадан и просто отдохнём от суеты.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€4 840
Описание
Организационные детали
Предоплата 50% при бронировании. Остальная сумма вносится за 15 дней до начала путешествия.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Эр-Рияд
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После того, как вы разместитесь в номерах, познакомимся друг с другом поближе. Желающие смогут прогуляться по городу и насладиться его красотой.
Где-то на краю света
Утром вас ждёт незабываемая поездка. Столица Саудовской Аравии окружена цепью острых скал, которые являются частью горной гряды Тувайк. Именно это место называют «Краем света». Вы ощутите свободу и единение с природой во время медитации.
Перелёт в Аль-Улу
Сегодня летим в Аль-Улу, где заселимся в необычный отель — автодом. Он признан лучшим в мире! Из окон будут видны пальмы, а ночью вы сможете любоваться звёздами. Сказка! За дополнительную плату желающие разместятся на вилле с видом на каньон. По прибытии прогуляемся по живописным окрестностям.
Вечером вас ждёт уникальный опыт — звуковая ванна под звёздным небом.
Хегра и Дадан
Начнём утро с Тай-чи — системы физических упражнений и практик медитации. Наполнимся энергией, позавтракаем и отправимся исследовать местные достопримечательности. Джип домчит нас до Хегры, древнего каменного города. Осмотрим сохранившиеся гробницы и полюбуемся природными сооружениями, изучим надписи и насладимся искусной резьбой, а потом сделаем перерыв на обед у стеклянного здания прямо в пустыне. Это концертный зал с рестораном на крыше. Архитектурное чудо!
Далее погуляем по просторам Дадана. Здесь найдены многочисленные надписи с 6 по 4 века до н. э. на одном из ранних североарабских языков.
Завершим день йогой и вновь погрузимся в состояние релакса с помощью звуковых ванн.
Прогулка по старому городу, полёт на вертолёте
Утром — йога, а затем мы пойдём исследовать руины старого города. Вы увидите, где располагались мечети и рынки, и осмотрите замок Аль-Ула.
Гвоздь программы сегодняшнего дня — вертолётная прогулка. Воздушное путешествие над оазисом подарит вам незабываемые впечатления. Вернувшись, отправимся к Слоновой скале, перекусим и вернёмся в отель.
Завершим день медитацией и звуковыми ваннами.
Джидда: история и современность
В этот день переезжаем в Джидду. Это крупнейший город административного округа Мекка. Здесь находится невероятный фонтан Фахда высотой 120 метров. Заселимся в отель в центре Джидды у набережной Персидского залива. Вечером рекомендуем прогуляться и насладиться дуэтом арабской архитектуры и современных технологий.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Эр-Рияда, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Джидды, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.