Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям
Индивидуальный тур в Эр-Рияде

Полетать на вертолёте над Аль-Улой, встретить закат на «Краю света» и познать восточный колорит

Готовы погрузиться в атмосферу «страны двух святынь»? Приглашаем в путешествие по Саудовской Аравии.

В этом туре вы не только увидите потрясающие рукотворные и природные достопримечательности, но и наладите контакт с собой с помощью йоги и медитаций. Изучим Эр-Рияд, побываем в Аль-Уле и погуляем по Джидде. Поживём в автодоме, исследуем гробницы Хегры и древний Дадан и просто отдохнём от суеты.
Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям
Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям
Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям
Ближайшие даты:
4
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€4 840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Предоплата 50% при бронировании. Остальная сумма вносится за 15 дней до начала путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Эр-Рияд

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После того, как вы разместитесь в номерах, познакомимся друг с другом поближе. Желающие смогут прогуляться по городу и насладиться его красотой.

Добро пожаловать в Эр-РиядДобро пожаловать в Эр-РиядДобро пожаловать в Эр-РиядДобро пожаловать в Эр-РиядДобро пожаловать в Эр-РиядДобро пожаловать в Эр-Рияд
2 день

Где-то на краю света

Утром вас ждёт незабываемая поездка. Столица Саудовской Аравии окружена цепью острых скал, которые являются частью горной гряды Тувайк. Именно это место называют «Краем света». Вы ощутите свободу и единение с природой во время медитации.

Где-то на краю светаГде-то на краю светаГде-то на краю светаГде-то на краю света
3 день

Перелёт в Аль-Улу

Сегодня летим в Аль-Улу, где заселимся в необычный отель — автодом. Он признан лучшим в мире! Из окон будут видны пальмы, а ночью вы сможете любоваться звёздами. Сказка! За дополнительную плату желающие разместятся на вилле с видом на каньон. По прибытии прогуляемся по живописным окрестностям.

Вечером вас ждёт уникальный опыт — звуковая ванна под звёздным небом.

Перелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-УлуПерелёт в Аль-Улу
4 день

Хегра и Дадан

Начнём утро с Тай-чи — системы физических упражнений и практик медитации. Наполнимся энергией, позавтракаем и отправимся исследовать местные достопримечательности. Джип домчит нас до Хегры, древнего каменного города. Осмотрим сохранившиеся гробницы и полюбуемся природными сооружениями, изучим надписи и насладимся искусной резьбой, а потом сделаем перерыв на обед у стеклянного здания прямо в пустыне. Это концертный зал с рестораном на крыше. Архитектурное чудо!

Далее погуляем по просторам Дадана. Здесь найдены многочисленные надписи с 6 по 4 века до н. э. на одном из ранних североарабских языков.

Завершим день йогой и вновь погрузимся в состояние релакса с помощью звуковых ванн.

Хегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и ДаданХегра и Дадан
5 день

Прогулка по старому городу, полёт на вертолёте

Утром — йога, а затем мы пойдём исследовать руины старого города. Вы увидите, где располагались мечети и рынки, и осмотрите замок Аль-Ула.

Гвоздь программы сегодняшнего дня — вертолётная прогулка. Воздушное путешествие над оазисом подарит вам незабываемые впечатления. Вернувшись, отправимся к Слоновой скале, перекусим и вернёмся в отель.

Завершим день медитацией и звуковыми ваннами.

Прогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолётеПрогулка по старому городу, полёт на вертолёте
6 день

Джидда: история и современность

В этот день переезжаем в Джидду. Это крупнейший город административного округа Мекка. Здесь находится невероятный фонтан Фахда высотой 120 метров. Заселимся в отель в центре Джидды у набережной Персидского залива. Вечером рекомендуем прогуляться и насладиться дуэтом арабской архитектуры и современных технологий.

Джидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современностьДжидда: история и современность
7 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Эр-Рияда, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Джидды, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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