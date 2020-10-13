Летим в Хаиль

Как добраться до Хаиля на самолёте

В Хаиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hail Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хаиля

  1. Хаиль HAS
    Hail Airport

Самые дешёвые билеты в Хаиль из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда3 8121ч 15м
20.10.2020из 🇸🇦Даммама6 8803ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇸🇦Джидды7 2351ч 20м
19.10.2020из 🇸🇦Неджрана7 9379ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇸🇦Медины8 9289ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Таифа9 48811ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇸🇦Абхи10 02212ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇸🇦Бурайды12 81012ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Табука13 01520ч (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇦Кайсумаха13 93613ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇦🇪Дубая17 39210ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇬Каира18 3227ч 15м (⇵1)
29.12.2020из 🇰🇼Кувейт20 06629ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇪Найроби25 83715ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇰Сиялкот34 37436ч (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇰Лахора36 34335ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇧🇩Силхета63 55954ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇧🇩Дакки73 75953ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хаиля, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Касабланка, Дакка, Даммам и Джидда

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