Как добраться до Хаиля на самолёте
В Хаиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hail Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хаиля
- Хаиль HASHail Airport
Самые дешёвые билеты в Хаиль из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|3 812
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|6 880
|3ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|7 235
|1ч 20м
|19.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|7 937
|9ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|8 928
|9ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|9 488
|11ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|10 022
|12ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|12 810
|12ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|13 015
|20ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|13 936
|13ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|17 392
|10ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|18 322
|7ч 15м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|20 066
|29ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|25 837
|15ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Сиялкот
|34 374
|36ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|36 343
|35ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇧🇩Силхета
|63 559
|54ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|73 759
|53ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хаиля
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хаиля, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Касабланка, Дакка, Даммам и Джидда
- 05.01.202120.01.2021
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