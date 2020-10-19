Как добраться до Кайсумаха на самолёте
В Кайсумахе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Qaisumah Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кайсумаха
- Эль-Кайсума AQIQaisumah Airport
Самые дешёвые билеты в Кайсумах из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|5 903
|1ч
|27.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|8 881
|4ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|9 945
|6ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|12 981
|6ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 204
|13ч 10м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇸🇦Арара
|15 532
|26ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Рафхи
|17 204
|7ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|18 765
|21ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Неджрана
|20 238
|9ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|22 730
|20ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кайсумаха
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кайсумаха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даммам и Джидда
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