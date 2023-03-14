Лучезарная Медина: история, религия и быт

Познакомиться с городом, где окончательно утвердили Коран и основали первое исламское государство

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Несколько лет назад Саудовская Аравия впервые стала выдавать туристические визы. И совсем недавно гостям открыла двери Медина, второй по значимости центр в мусульманском мире.

На экскурсии вы узнаете о прошлом столицы Арабского халифата и её святынях, включая первую мечеть в истории ислама, и мечеть, где находится гробница Пророка. Познакомитесь поближе с исконной культурой и бытом коренных жителей. А также насладитесь кофе в финиковом саду и навестите корабли пустыни.
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Лучезарная Медина: история, религия и быт
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Описание

Что вас ожидает

Гибкая программа и дружеский формат

Я подготовил обзорную экскурсию, охватывающую больше десятка мест, каждое из которых раскрывает отдельную грань города. Если вы хотите получить объёмное представление о Медине, короткое знакомство с достопримечательностями ниже будет идеальным решением. Если же вы пожелаете уделить больше внимания конкретным темам или объектам, я легко могу скорректировать маршрут, адаптируясь под ваши интересы. В моём лице вы найдёте тактичного и доброжелательного собеседника, который доступно расскажет об особенностях местной культуры в её самом широком смысле.

Мечети Медины

Немусульмане могут посетить все мечети, кроме Пророческой
В поездке я познакомлю вас с историей наиболее знаковых религиозных сооружений города. Разумеется, это Пророческая мечеть аль-Масджид ан-Набави: вторая святыня ислама после аль-Харама в Мекке, крупнейшая в Саудовской Аравии и вторая крупнейшая в мире. Именно здесь находится могила пророка Мухаммеда. При желании посетим местный музей. Также в программе первая мечеть в истории ислама, основанная самим Пророком, аль-Куба. И аль-Гамама, где вы услышите о совершённом здесь легендарном намазе.

Исторические места и колорит арабской культуры

Многовековой Медине безусловно есть что рассказать — здесь зародилось первое государство мусульман, с которого ислам распространился дальше, став мировой религией. Что говорят источники о доисламских временах, как и чем жили местные племена и народы, как они развивались дальше — мы обсудим при встрече.

  • Кроме мечетей я отвезу вас к горе Ухуд, где вы услышите о легендарном сражении 7 века и поймёте значимость этого места в исламской культуре.
  • Я покажу старый турецкий железнодорожный вокзал — часть Хиджазской ж/д, которая должна была соединить Стамбул и Мекку.
  • В музее Дар аль-Мадина вы рассмотрите богатую коллекцию исторических артефактов.
  • Кроме того, я приглашу вас погулять по финиковому саду с аутентичным арабским лагерем, где можно попить кофе по-восточному под пальмами.
  • Заглянем на верблюжью ферму, где вас угостят целебным молочком.
  • В одном из местных кафе я посоветую блюда арабской кухни, которые здесь обязательно стоит попробовать.
  • Охотно составлю вам компанию на прогулке по мединским рынкам и торговым центрам.
  • А если захотите, организую конные прогулки, которые здесь определённо имеют свой шарм.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на личном транспорте гида — Mitsubishi Lancer 2015 года
  • Я также могу организовать экскурсию для большего количества человек, стоимость аренды микроавтобуса или автобуса до 50 человек уточняйте в переписке к заказу
  • Отдельно оплачивается опциональный обед и входные билеты (3-10 $/человека), в некоторые места вход бесплатный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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