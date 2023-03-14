Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гибкая программа и дружеский формат
Я подготовил обзорную экскурсию, охватывающую больше десятка мест, каждое из которых раскрывает отдельную грань города. Если вы хотите получить объёмное представление о Медине, короткое знакомство с достопримечательностями ниже будет идеальным решением. Если же вы пожелаете уделить больше внимания конкретным темам или объектам, я легко могу скорректировать маршрут, адаптируясь под ваши интересы. В моём лице вы найдёте тактичного и доброжелательного собеседника, который доступно расскажет об особенностях местной культуры в её самом широком смысле.
Мечети Медины
Немусульмане могут посетить все мечети, кроме Пророческой В поездке я познакомлю вас с историей наиболее знаковых религиозных сооружений города. Разумеется, это Пророческая мечеть аль-Масджид ан-Набави: вторая святыня ислама после аль-Харама в Мекке, крупнейшая в Саудовской Аравии и вторая крупнейшая в мире. Именно здесь находится могила пророка Мухаммеда. При желании посетим местный музей. Также в программе первая мечеть в истории ислама, основанная самим Пророком, аль-Куба. И аль-Гамама, где вы услышите о совершённом здесь легендарном намазе.
Исторические места и колорит арабской культуры
Многовековой Медине безусловно есть что рассказать — здесь зародилось первое государство мусульман, с которого ислам распространился дальше, став мировой религией. Что говорят источники о доисламских временах, как и чем жили местные племена и народы, как они развивались дальше — мы обсудим при встрече.
Кроме мечетей я отвезу вас к горе Ухуд, где вы услышите о легендарном сражении 7 века и поймёте значимость этого места в исламской культуре.
Я покажу старый турецкий железнодорожный вокзал — часть Хиджазской ж/д, которая должна была соединить Стамбул и Мекку.
В музее Дар аль-Мадина вы рассмотрите богатую коллекцию исторических артефактов.
Кроме того, я приглашу вас погулять по финиковому саду с аутентичным арабским лагерем, где можно попить кофе по-восточному под пальмами.
Заглянем на верблюжью ферму, где вас угостят целебным молочком.
В одном из местных кафе я посоветую блюда арабской кухни, которые здесь обязательно стоит попробовать.
Охотно составлю вам компанию на прогулке по мединским рынкам и торговым центрам.
А если захотите, организую конные прогулки, которые здесь определённо имеют свой шарм.
Организационные детали
Экскурсия проходит на личном транспорте гида — Mitsubishi Lancer 2015 года
Я также могу организовать экскурсию для большего количества человек, стоимость аренды микроавтобуса или автобуса до 50 человек уточняйте в переписке к заказу
Отдельно оплачивается опциональный обед и входные билеты (3-10 $/человека), в некоторые места вход бесплатный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Медине
Приветствую всех любителей приключений и путешественников. Я родом из Ленинградской области, из петербуржского пригорода. Получил образование в двух вузах северной столицы. Приехал в Саудовскую Аравию и продолжаю своё обучение уже здесь, в Исламском университете Медины. Изучаю арабский язык. С удовольствием провожу экскурсии — индивидуальные и групповые, для маленьких и больших групп, — стараюсь полностью раскрыть все темы, связанные с местной религиозной, политической и бытовой жизнью. Саудовская Аравия долгое время была закрыта от чужих глаз, и теперь, когда она открывается для туризма, священный город Медина — желанное место для многих гостей Королевства. Буду рад стать вашим проводником в этой удивительной стране.