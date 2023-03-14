Несколько лет назад Саудовская Аравия впервые стала выдавать туристические визы. И совсем недавно гостям открыла двери Медина, второй по значимости центр в мусульманском мире. На экскурсии вы узнаете о прошлом столицы Арабского халифата и её святынях, включая первую мечеть в истории ислама, и мечеть, где находится гробница Пророка. Познакомитесь поближе с исконной культурой и бытом коренных жителей. А также насладитесь кофе в финиковом саду и навестите корабли пустыни.

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Описание

Что вас ожидает

Гибкая программа и дружеский формат

Я подготовил обзорную экскурсию, охватывающую больше десятка мест, каждое из которых раскрывает отдельную грань города. Если вы хотите получить объёмное представление о Медине, короткое знакомство с достопримечательностями ниже будет идеальным решением. Если же вы пожелаете уделить больше внимания конкретным темам или объектам, я легко могу скорректировать маршрут, адаптируясь под ваши интересы. В моём лице вы найдёте тактичного и доброжелательного собеседника, который доступно расскажет об особенностях местной культуры в её самом широком смысле.

Мечети Медины

Немусульмане могут посетить все мечети, кроме Пророческой

В поездке я познакомлю вас с историей наиболее знаковых религиозных сооружений города. Разумеется, это Пророческая мечеть аль-Масджид ан-Набави: вторая святыня ислама после аль-Харама в Мекке, крупнейшая в Саудовской Аравии и вторая крупнейшая в мире. Именно здесь находится могила пророка Мухаммеда. При желании посетим местный музей. Также в программе первая мечеть в истории ислама, основанная самим Пророком, аль-Куба. И аль-Гамама, где вы услышите о совершённом здесь легендарном намазе.

Исторические места и колорит арабской культуры

Многовековой Медине безусловно есть что рассказать — здесь зародилось первое государство мусульман, с которого ислам распространился дальше, став мировой религией. Что говорят источники о доисламских временах, как и чем жили местные племена и народы, как они развивались дальше — мы обсудим при встрече.

Кроме мечетей я отвезу вас к горе Ухуд, где вы услышите о легендарном сражении 7 века и поймёте значимость этого места в исламской культуре.

Я покажу старый турецкий железнодорожный вокзал — часть Хиджазской ж/д, которая должна была соединить Стамбул и Мекку.

В музее Дар аль-Мадина вы рассмотрите богатую коллекцию исторических артефактов.

Кроме того, я приглашу вас погулять по финиковому саду с аутентичным арабским лагерем, где можно попить кофе по-восточному под пальмами.

Заглянем на верблюжью ферму, где вас угостят целебным молочком.

В одном из местных кафе я посоветую блюда арабской кухни, которые здесь обязательно стоит попробовать.

Охотно составлю вам компанию на прогулке по мединским рынкам и торговым центрам.

А если захотите, организую конные прогулки, которые здесь определённо имеют свой шарм.

Организационные детали