Летим в Неджран

Как добраться до Неджрана на самолёте

В Неджране 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nejran» вам не избежать

Список аэропортов Неджрана

  1. Неджран EAM
    Nejran

Самые дешёвые билеты в Неджран из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда4 7501ч 35м
25.10.2020из 🇸🇦Хаиля5 47912ч 35м (⇵1)
02.12.2020из 🇸🇦Медины7 449 (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Бурайды10 19115ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇸🇦Даммама11 05813ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇦Табука13 231 (⇵1)
29.12.2020из 🇸🇦Кайсумаха13 79712ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Арара15 03213ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇸🇦Таифа16 35024ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇦Джидды18 14626ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇪🇬Каира19 36411ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇸🇦Гураята21 59016ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Неджрана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даммам, Джидда, Эр-Рияд и Табук

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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