Как добраться до Неджрана на самолёте
В Неджране 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nejran» вам не избежать
Список аэропортов Неджрана
- Неджран EAMNejran
Самые дешёвые билеты в Неджран из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|4 750
|1ч 35м
|25.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|5 479
|12ч 35м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇸🇦Медины
|7 449
|6ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|10 191
|15ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|11 058
|13ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|13 231
|5ч (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|13 797
|12ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Арара
|15 032
|13ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|16 350
|24ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|18 146
|26ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|19 364
|11ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|21 590
|16ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Неджрана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Неджрана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даммам, Джидда, Эр-Рияд и Табук
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