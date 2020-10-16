Как добраться до Шаруры на самолёте
В Шаруре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sharurah Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шаруры
- Шарура SHWSharurah Airport
Самые дешёвые билеты в Шаруру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|7 809
|1ч 25м
|31.03.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|8 265
|1ч 30м
|05.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|10 888
|1ч 50м
|01.11.2020
|из 🇸🇦Таифа
|15 554
|14ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|16 579
|12ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|17 711
|25ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|44 346
|23ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шаруры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шаруры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Джидда
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