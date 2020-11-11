Как добраться до Тураифа на самолёте
В Тураифе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Turaif Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тураифа
- Тураиф TUITuraif Airport
Самые дешёвые билеты в Тураиф из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 221
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|23 799
|27ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|26 909
|26ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|46 932
|28ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|50 183
|28ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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