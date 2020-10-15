Как добраться до Вади-Ада-Давасира на самолёте

В Вади-Аде-Давасире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wadi Ad Dawasir Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вади-Ада-Давасира

Вади-Эд-Давасир WAE Wadi Ad Dawasir Airport

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇸🇦 Эр-Рияда 10 570 1ч 10м из 🇰🇼 Кувейт 32 250 6ч 25м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Вади-Ада-Давасира

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