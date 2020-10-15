Как добраться до Вади-Ада-Давасира на самолёте
В Вади-Аде-Давасире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wadi Ad Dawasir Airport» вам не избежать
Список аэропортов Вади-Ада-Давасира
- Вади-Эд-Давасир WAEWadi Ad Dawasir Airport
Самые дешёвые билеты в Вади-Ад-Давасир из разных городов
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|10 570
|1ч 10м
|10.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|32 250
|6ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вади-Ада-Давасира
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