Как добраться до Янбу на самолёте
В Янбу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yanbu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Янбу
- Янбу YNBYanbu Airport
Самые дешёвые билеты в Янбу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|4 134
|1ч
|27.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|11 096
|2ч 10м
|25.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|12 159
|1ч 45м
|05.01.2021
|из 🇪🇬Каира
|16 787
|1ч 35м
|01.11.2020
|из 🇪🇬Александрии
|18 575
|6ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Кайсумаха
|22 780
|21ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|26 439
|27ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|35 483
|24ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|50 251
|46ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Янбу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янбу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Эр-Рияд
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