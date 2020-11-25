Летим в Янбу

Как добраться до Янбу на самолёте

В Янбу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yanbu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Янбу

  1. Янбу YNB
    Yanbu Airport

Самые дешёвые билеты в Янбу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.11.2020из 🇸🇦Джидды4 134
27.10.2020из 🇸🇦Даммама11 0962ч 10м
25.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда12 1591ч 45м
05.01.2021из 🇪🇬Каира16 7871ч 35м
01.11.2020из 🇪🇬Александрии18 5756ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Кайсумаха22 78021ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Бурайды26 43927ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇵🇰Лахора35 48324ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Аданы50 25146ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янбу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Эр-Рияд

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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