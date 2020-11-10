Как добраться до Сена-Мартена на самолёте

В Сене-Мартене 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Esperance Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сена-Мартена

Эсперанс SFG Esperance Airport Grand Case CCE не гражданский Grand Case Marigot SPB MSB не гражданский Marigot SPB

Самые дешёвые билеты в Сен-Мартен из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇫🇷 Парижа 37 438 27ч (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 46 254 29ч 45м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Сена-Мартена

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