Летим в Кастри

Как добраться до Кастри на самолёте

В Кастри 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Кастри

  1. Джордж Чарльз SLU
    George F. L. Charles Airport
  2. Сент-Люсия UVF
    Hewanorra Airport

Самые дешёвые билеты в Кастри из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇩🇲Доминики4 88940м
08.11.2020из 🇹🇹Порта-офа-Спейн12 351
10.11.2020из 🇧🇧Бриджтауна13 33045м
15.09.2021из 🇻🇨Сента-Винсента20 300 (⇵1)
08.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго20 80322ч 30м (⇵1)
14.02.2021из 🇫🇷Парижа26 30224ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇬🇧Лондона33 2598ч 50м
16.02.2021из 🇷🇺Москвы33 92451ч 3м (⇵2)
31.10.2020из 🇧🇪Брюсселя38 70433ч 56м (⇵2)
14.02.2021из 🇬🇧Глазго39 62734ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Оренбурга40 66240ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇳🇱Амстердама41 11829ч 25м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Владивостока83 90943ч 40м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода120 06248ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кастри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гренада, Кингстон, Лондон, Нью-Йорк и Париж

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кастри