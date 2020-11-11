Как добраться до Кастри на самолёте
В Кастри 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Кастри
- Джордж Чарльз SLUGeorge F. L. Charles Airport
- Сент-Люсия UVFHewanorra Airport
Самые дешёвые билеты в Кастри из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇩🇲Доминики
|4 889
|40м
|08.11.2020
|из 🇹🇹Порта-офа-Спейн
|12 351
|1ч
|10.11.2020
|из 🇧🇧Бриджтауна
|13 330
|45м
|15.09.2021
|из 🇻🇨Сента-Винсента
|20 300
|6ч (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|20 803
|22ч 30м (⇵1)
|14.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|26 302
|24ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|33 259
|8ч 50м
|16.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|33 924
|51ч 3м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|38 704
|33ч 56м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇬🇧Глазго
|39 627
|34ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|40 662
|40ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|41 118
|29ч 25м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|83 909
|43ч 40м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|120 062
|48ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кастри
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кастри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гренада, Кингстон, Лондон, Нью-Йорк и Париж
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