D Dmitriy

Зоран- просто молодец! Была жара, так что он перестроил экскурсию, чтобы поменьше быть на солнцепёке, но рассказал всё. Плюс дал много советов, куда сходить, где хорошие рестораны и что привезти в подарок из Сербии.