Архитектура – экскурсии в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Архитектура» в Белграде на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Белград
16 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
Палич-Суботица. Северная Сербия
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палич-Суботица. Северная Сербия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артемий
    8 июля 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Отличная экскурсия! Спасибо Зорану за чудесный рассказ про историю Белграда и его места!
  • D
    Dmitriy
    7 июля 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Зоран- просто молодец! Была жара, так что он перестроил экскурсию, чтобы поменьше быть на солнцепёке, но рассказал всё. Плюс дал много советов, куда сходить, где хорошие рестораны и что привезти в подарок из Сербии.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Архитектура»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Белград
  2. Белград для своих. Прогулка по необычным местам
  3. Белград для своих. Сказки старого Земуна
  4. Палич-Суботица. Северная Сербия
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 375. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Архитектура», 30 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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