5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палич-Суботица. Северная Сербия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €375 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртемий8 июля 2024Отличная экскурсия! Спасибо Зорану за чудесный рассказ про историю Белграда и его места!
- DDmitriy7 июля 2024Зоран- просто молодец! Была жара, так что он перестроил экскурсию, чтобы поменьше быть на солнцепёке, но рассказал всё. Плюс дал много советов, куда сходить, где хорошие рестораны и что привезти в подарок из Сербии.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 375. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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