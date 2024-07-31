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Дмитрий сумел сделать невозможное. За 3,5 часа он погрузил нас в глубокую историю сербов, Белграда и ближайших стран, рассказал о религии и её особенностях, а также о местной архитектуре. Дмитрий показал нам не только исторические памятники, но и тайные улочки, которые добавили особый шарм нашей экскурсии. По завершении 3,5 часов у нас было ощущение, что мы уже жители Белграда. Мы успели выпить кофе и попробовать национальный десерт в историческом здании, плавно перейдя от истории к современности. Экскурсия пролетела как одно мгновение, оставив нас просвещёнными и с чувством, что мы стали опытными Белградцами. Искренне рекомендуем Дмитрия. Он увлекательно рассказывает и обладает невероятной эрудицией во всех возможных вопросах.