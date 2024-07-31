4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
6 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€98 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
17 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от €78 за всё до 2 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395€336 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий31 июля 2024Договорились с Дмитрием об экскурсии на утро. Не думали, что выйдет настолько интересно. Дмитрий очень подкован в вопросах истории Белграда, Сербии,
- ААлена30 июля 2024Экскурсия с Дмитрием очень понравилась! Много узнали об истории Сербии и Белграда, что позволило нам лучше понять эти места. Дмитрий отлично
- ММария30 июля 2024Мы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. Казалось, что это нереально, но
- ДДенис1 апреля 2024Все понравилось
- ЛЛариса19 февраля 2024Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!
- ССергей31 декабря 2023Отличная экскурсия, эрудированный и общительный экскурсовод, очень рекомендую для знакомства с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Что ещё посмотреть»
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