Что ещё посмотреть – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Белграде на русском языке, цены от €78, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Белграде - везде и обо всём
Пешая
62 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
6 авг в 09:00
19 авг в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Альтернативный Белград
Пешая
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
17 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от 78 за всё до 2 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395336 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    31 июля 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Договорились с Дмитрием об экскурсии на утро. Не думали, что выйдет настолько интересно. Дмитрий очень подкован в вопросах истории Белграда, Сербии,
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    вообще Балкан, и в принципе мировой истории, а также умеет легко подать эти знания человеческим языком. 4 часа пролетели очень незаметно, а послушать Дмитрия еще хотелось. Пришлось применить хитрость и угостить его кофе, таким образом ненадолго продлив экскурсию:)

  • А
    Алена
    30 июля 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Экскурсия с Дмитрием очень понравилась! Много узнали об истории Сербии и Белграда, что позволило нам лучше понять эти места. Дмитрий отлично
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    сочетает в себе глубокое знание истории, уважение к традициям и умение увлечь слушателя эмоциональным рассказом. Маршрут составлен замечательно и логично завершается приятным десертом. Отличная идея. Определённо рекомендуем.

  • М
    Мария
    30 июля 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Мы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. Казалось, что это нереально, но
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    Дмитрий сумел сделать невозможное. За 3,5 часа он погрузил нас в глубокую историю сербов, Белграда и ближайших стран, рассказал о религии и её особенностях, а также о местной архитектуре. Дмитрий показал нам не только исторические памятники, но и тайные улочки, которые добавили особый шарм нашей экскурсии. По завершении 3,5 часов у нас было ощущение, что мы уже жители Белграда. Мы успели выпить кофе и попробовать национальный десерт в историческом здании, плавно перейдя от истории к современности. Экскурсия пролетела как одно мгновение, оставив нас просвещёнными и с чувством, что мы стали опытными Белградцами. Искренне рекомендуем Дмитрия. Он увлекательно рассказывает и обладает невероятной эрудицией во всех возможных вопросах.

    Мы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. КазалосьМы впервые оказались в Белграде и имели всего два дня, чтобы понять город и страну. Казалось
  • Д
    Денис
    1 апреля 2024
    Альтернативный Белград
    Все понравилось
  • Л
    Лариса
    19 февраля 2024
    Альтернативный Белград
    Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!
    Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожеланияЭкскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожеланияЭкскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания
  • С
    Сергей
    31 декабря 2023
    Альтернативный Белград
    Отличная экскурсия, эрудированный и общительный экскурсовод, очень рекомендую для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Что ещё посмотреть»

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Какие места ещё посмотреть в Белграде
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  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 336 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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