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Ю Юлия Из Белграда - в сказочную Суботицу Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.

Д Дана Релакс-день в окрестностях Белграда Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.