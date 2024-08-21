8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу: индивидуальная экскурсия
Посетите Белград с индивидуальной экскурсией: ратуша, синагога, национальный театр и озеро Палич. Дегустация вин и традиционные блюда
9 сен в 08:00
10 сен в 08:30
€411 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 августа 2024Спасибо, всё очень понравилось
- ДДарья11 августа 2024Безопасный и надежный вариант трансфера из аэропорта. Водитель постоянно на связи. Вежливость, комфорт.
- ООльга29 июля 2024Отличный водитель, трансфер, все на высоте!
- ННататья27 июля 2024Отличное решение! Спасибо Вам огромное за качественный сервис👍👍👍
- ЮЮлия8 мая 2024Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.
- ДДана22 октября 2023Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
- ИИван6 ноября 2022Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 411. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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