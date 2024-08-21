На Рождество – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Белграде на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Релакс-день в окрестностях Белграда
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Белграде
На машине
4 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
39 за всё до 3 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу: индивидуальная экскурсия
Посетите Белград с индивидуальной экскурсией: ратуша, синагога, национальный театр и озеро Палич. Дегустация вин и традиционные блюда
9 сен в 08:00
10 сен в 08:30
411 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 августа 2024
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо, всё очень понравилось
  • Д
    Дарья
    11 августа 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Безопасный и надежный вариант трансфера из аэропорта. Водитель постоянно на связи. Вежливость, комфорт.
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Отличный водитель, трансфер, все на высоте!
  • Н
    Нататья
    27 июля 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Отличное решение! Спасибо Вам огромное за качественный сервис👍👍👍
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Из Белграда - в сказочную Суботицу
    Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
  • И
    Иван
    6 ноября 2022
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На Рождество»

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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 411. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 8 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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