12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
16 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
17 авг в 08:30
19 авг в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana26 июня 2024Прежде всего, хотелось бы отметить нашего замечательного гида Ольгу. Ее рассказы были продуманны до мелочей: она мастерски сочетала исторические факты,
- ММария6 июня 2024Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
- ААлена22 апреля 2024Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
- ППавел15 апреля 2024Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
- ААндрей29 октября 2023Хорошая экскурсия, хороший гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
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