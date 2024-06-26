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современные реалии и личные истории, что сделало экскурсию по-настоящему живой и интересной. Также, я была в восторге от природы Тары. Яркие краски, обилие зелени – все это создавало ощущение, будто мы оказались в другом мире. Тара – настоящий рай для любителей природы. И, конечно же, нельзя не упомянуть кухню. Маленький ресторанчик в парке предложил нам потрясающе вкусную форель и домашний хлеб. Пять звезд) Спасибо за великолепное время и незабываемые впечатления!