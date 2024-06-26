Однодневные – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Белграде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
На машине
11 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
16 авг в 08:00
19 авг в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрвенград Эмира Кустурицы и Шарганская восьмёрка: путешествие по сердцу Сербии
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
17 авг в 08:30
19 авг в 08:30
400 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    26 июня 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Прежде всего, хотелось бы отметить нашего замечательного гида Ольгу. Ее рассказы были продуманны до мелочей: она мастерски сочетала исторические факты,
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    современные реалии и личные истории, что сделало экскурсию по-настоящему живой и интересной. Также, я была в восторге от природы Тары. Яркие краски, обилие зелени – все это создавало ощущение, будто мы оказались в другом мире. Тара – настоящий рай для любителей природы. И, конечно же, нельзя не упомянуть кухню. Маленький ресторанчик в парке предложил нам потрясающе вкусную форель и домашний хлеб. Пять звезд) Спасибо за великолепное время и незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Великолепная экскурсия в горы Сербии. Пейзажи незабываемы. Дрвенград Кустурицы понравился, красивые смотровые площадки, вкусный ресторан сербской кухни. Поездка по узкоколейке
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    произвела не забываемые впечатления. Необычен и сам поезд, и виды которые открываются по дороге. Александр очень интересно рассказывал о Сербии и ее истории по дороге, отвечал на все наши вопросы, очень комфортный автомобиль. Путешествие с Сашей было познавательным и комфортабельным. Всем рекомендуем. Саша, Вам огромная благодарность.

  • А
    Алена
    22 апреля 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
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    все задуманное. От величественных видов захватывало дух. Двенадцатичасовая поездка по извилистым горным дорогам Тары - уже подарок, а обед в ресторане у водопада, где подают запеченую форель - настоящий сюрприз. На обратном пути мы оказались в облаке сплошного тумана. Нам оставалось только наблюдать за филигранной техникой вождении Ольги. От поездки остались только приятные впечатления.

    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранееМы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранееМы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее
  • П
    Павел
    15 апреля 2024
    Дрвенград Эмира Кустурицы и узкоколейка «Шарганская восьмёрка»
    Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни, он очень классный и дружелюбный! Поездка по железной дороге была отличной, прекрасные виды
    Мы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизниМы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизниМы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизниМы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизниМы проезжали по очень живописным местам, гид Саша интересно рассказывал про местность, разные истории из жизни
  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Хорошая экскурсия, хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Однодневные»

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  1. Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
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  3. По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
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  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 449. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 18 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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