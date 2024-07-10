8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€326 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitriy10 июля 2024Петар прекрасный гид. Он по ходу экскурсии несколько раз подстраивался под наши вопросы и интересы. Спасибо, было очень интересно!
- ААнна1 мая 2024Очень понравилась экскурсия, комфортный автомобиль, приятный гид. Очень интересно рассказывал (рассказ захватывал, где-то вставлял шутки - было весело и очень
- ДДарья14 апреля 2024Насыщенная экскурсия, всё понравилось, мы были в восторге!
- NNATALIA18 июня 2023Экскурсия отличная. Понравилась даже 10-ти летнему ребенку). А экскурсовод Мирко просто на 5 с плюсом.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
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