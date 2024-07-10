По пригородам – экскурсии в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «По пригородам» в Белграде на русском языке, цены от €299. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
На автобусе
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
13 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
350 за всё до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
326 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitriy
    10 июля 2024
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Петар прекрасный гид. Он по ходу экскурсии несколько раз подстраивался под наши вопросы и интересы. Спасибо, было очень интересно!
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Очень понравилась экскурсия, комфортный автомобиль, приятный гид. Очень интересно рассказывал (рассказ захватывал, где-то вставлял шутки - было весело и очень
    читать дальше

    интересно). Все посмотрели, где-то даже были видео в русскими субтитрами, которое Гид попросил включить, также буклеты на русском. Маршрут очень красивый, хоть у нас и частично шел дождь, но все равно все смогли посмотреть.

  • Д
    Дарья
    14 апреля 2024
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Насыщенная экскурсия, всё понравилось, мы были в восторге!
  • N
    NATALIA
    18 июня 2023
    Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
    Экскурсия отличная. Понравилась даже 10-ти летнему ребенку). А экскурсовод Мирко просто на 5 с плюсом.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
  2. Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
  3. Крепости Дуная - Восточная Сербия
  4. О культуре Сербии через её напитки
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "По пригородам" можно забронировать 4 экскурсии от 299 до 350. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по пригородам, 25 ⭐ отзывов, цены от €299. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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