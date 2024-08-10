Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Белграде на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Круиз по городу на лодке с гидом
2 часа
Круиз
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
Расписание: В субботу и воскресенье
10 авг в 13:30
11 авг в 17:30
35 за человека
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
2 часа
Круиз
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
79 за человека
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
2 часа
Круиз
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
79 за человека
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
6 авг в 13:00
85 за человека
Ваш личный фотограф в Белграде
Пешая
1 час
Фотопрогулка
Ваш личный фотограф в Белграде
Начало: Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 89 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Круиз по городу на лодке с гидом
  2. Белград: обзорный круиз на закате с напитками
  3. Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
  4. 3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
  5. Ваш личный фотограф в Белграде
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 89.
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