2 часа
Круиз
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
Расписание: В субботу и воскресенье
10 авг в 13:30
11 авг в 17:30
€35 за человека
2 часа
Круиз
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
€79 за человека
2 часа
Круиз
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
€79 за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
6 авг в 13:00
€85 за человека
1 час
Фотопрогулка
Ваш личный фотограф в Белграде
Начало: Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €89 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 89.
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь