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1 чел. По популярности Пешая 19 отзывов 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны Начало: В центре города, возле отеля «Москва» от € 78 за всё до 2 чел. На машине 15% скидка 8 часов Индивидуальная до 8 чел. Вршац: старинные винарии, история и культура Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия Начало: На Площади Республики от 395 € 336 за всё до 2 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда Раствориться в абстрактном сюжете с невероятным саунд-дизайном и понять, как связаны человек и город Начало: На площади Теразие Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 19:00 € 52 за человека Другие экскурсии Белграда Последние отзывы на экскурсии Д Денис Альтернативный Белград Все понравилось

Л Лариса Альтернативный Белград Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!

С Сергей Альтернативный Белград Отличная экскурсия, эрудированный и общительный экскурсовод, очень рекомендую для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Все»

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