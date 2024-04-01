3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
17 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от €78 за всё до 2 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395€336 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
Раствориться в абстрактном сюжете с невероятным саунд-дизайном и понять, как связаны человек и город
Начало: На площади Теразие
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
7 авг в 19:00
€52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 апреля 2024Все понравилось
- ЛЛариса19 февраля 2024Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!
- ССергей31 декабря 2023Отличная экскурсия, эрудированный и общительный экскурсовод, очень рекомендую для знакомства с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Все»
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