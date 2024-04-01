Все – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Белграде на русском языке, цены от €52, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Альтернативный Белград
Пешая
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альтернативный Белград: путешествие по креативным пространствам
Познакомьтесь с неизведанным Белградом: от дизайн-кварталов до андеграундных баров. Эта экскурсия покажет город с новой стороны
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
17 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от 78 за всё до 2 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395336 за всё до 2 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
Раствориться в абстрактном сюжете с невероятным саунд-дизайном и понять, как связаны человек и город
Начало: На площади Теразие
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
7 авг в 19:00
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 апреля 2024
    Альтернативный Белград
    Все понравилось
  • Л
    Лариса
    19 февраля 2024
    Альтернативный Белград
    Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания, по возможности отвечает на вопросы! Получили эмоции от увиденного!
    Экскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожеланияЭкскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожеланияЭкскурсия для любителей арта в любом виде! Приготовьтесь к пониманию другого Белграда! Анна позитивна, учитывает пожелания
  • С
    Сергей
    31 декабря 2023
    Альтернативный Белград
    Отличная экскурсия, эрудированный и общительный экскурсовод, очень рекомендую для знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Альтернативный Белград
  2. Вршац: старинные винарии, история и культура
  3. Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 336 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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