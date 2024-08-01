За городом и природа – экскурсии в Белграде

Найдено 6 экскурсий в категории «За городом и природа» в Белграде на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие на север Сербии
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
На машине
29 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
290 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
На машине
26 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
290 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
На машине
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
290 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
На машине
34 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
На машине
30 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    1 августа 2024
    Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
    Прекрасная экскурсия. Ездили всей семьей, восемь человек, на большом комфортном микроавтобусе. Всем очень понравилось. Лилияна замечательный экскурсовод.
  • P
    Polina
    30 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Зоран прекрасный экскурсовод.
  • Н
    Нина
    21 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Замечательное путешествие
  • О
    Оксана
    15 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Если Вы уже осмотрели Белград и вам хочется больше впечатлений от новых мест и достопримечательностей Сербии,очень рекомендую взять эту экскурсию
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    и прокатиться по северной части Сербии, побывать в горной ее части и увидеть кусочек Боснии. Из плюсов: маршрут построен таким образом, что дорога переносится незаметно и легко передвигаешься из точки к точке. Из минусов: не продумана еда во время экскурсии. . Хотелось бы, чтобы заранее было предусмотрено определенное время на перекус, возможно можно заранее договориться где-то с каким-то конкретным рестораном, где предварительно сделать заказ по телефону и к определенному времени будет готова ваша еда (заодно гиды могли бы и порекомендовать какие-то вкусные сербские блюда).

  • A
    Anastasiia
    27 июня 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Большое спасибо Микице за экскурсию! Помимо всех своих знаний, которыми она делилась по ходу экскурсии, она еще ответила на миллион
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    наших вопросов о ежедневном быте сербов и помогла нам правильно рассчитать время, чтобы мы успели в аэропорт:) сама экскурсия очень интересная, можно просветиться и духовно, в прекрасном монастыре, и естественно-научно в пещере, и гастрономически в ресторане у водопада (форель была очень вкусная). Сербия прекрасная и разнообразная, конечно.

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсию для на проводила Мариана - приятный в общении человек, внимательный и заботливый гид, интересный и знающий рассказчик. Этот маршрут
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    позволил нам ощутить атмосферу новых для себя мест. Путешествие было познавательным, приятным и комфортным. Плюс ко всему - Мариана очень хороший и надёжный водитель) Спасибо!

  • в
    валерия
    12 июня 2024
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Добрила очень хороший гид, знает историю, прекрасно водит машину, доступно и интересно рассказывает. Очень рекомендую
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
  • N
    Natali
    31 мая 2024
    Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
    Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «За городом и природа»

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  3. Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
  4. Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
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  3. Крепость Калемегдан
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  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "За городом и природа" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 290 до 449. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «За городом и природа», 186 ⭐ отзывов, цены от €290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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