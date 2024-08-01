7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€290 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€290 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina1 августа 2024Прекрасная экскурсия. Ездили всей семьей, восемь человек, на большом комфортном микроавтобусе. Всем очень понравилось. Лилияна замечательный экскурсовод.
- PPolina30 июля 2024Зоран прекрасный экскурсовод.
- ННина21 июля 2024Замечательное путешествие
- ООксана15 июля 2024Если Вы уже осмотрели Белград и вам хочется больше впечатлений от новых мест и достопримечательностей Сербии,очень рекомендую взять эту экскурсию
- AAnastasiia27 июня 2024Большое спасибо Микице за экскурсию! Помимо всех своих знаний, которыми она делилась по ходу экскурсии, она еще ответила на миллион
- ННаталья22 июня 2024Экскурсию для на проводила Мариана - приятный в общении человек, внимательный и заботливый гид, интересный и знающий рассказчик. Этот маршрут
- ввалерия12 июня 2024Добрила очень хороший гид, знает историю, прекрасно водит машину, доступно и интересно рассказывает. Очень рекомендую
- ЕЕкатерина2 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно и весело. Нашим гидом был Марко, он отличный рассказчик с глубокими знаниями истории и культуры. Свой рассказ он разбавляет забавными историями и описанием красочных сербских народных традиций. Спасибо!
- NNatali31 мая 2024Хотим выразить благодарность Ольга за интересный легкий маршрут. У мужа больное колено, было важно, чтобы маршрут был легкий, физически не насыщенный. При этом увидели все красоты
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «За городом и природа»
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