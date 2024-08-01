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и прокатиться по северной части Сербии, побывать в горной ее части и увидеть кусочек Боснии. Из плюсов: маршрут построен таким образом, что дорога переносится незаметно и легко передвигаешься из точки к точке. Из минусов: не продумана еда во время экскурсии. . Хотелось бы, чтобы заранее было предусмотрено определенное время на перекус, возможно можно заранее договориться где-то с каким-то конкретным рестораном, где предварительно сделать заказ по телефону и к определенному времени будет готова ваша еда (заодно гиды могли бы и порекомендовать какие-то вкусные сербские блюда).