Vasily Y. – Гид из Белграда

В Белграде огромное количество живописных мест, старых зданий, уютных двориков и потайных уголков, которые так и просятся в объектив фотокамеры.



Мы предлагаем прогуляться 👣 с нами по городу, по его самым интересным местам, достопримечательностям и запечатлеть ваше путешествие в фотокартинках.



Вы увидите Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан, погуляете по площади Республики, а также оцените креативные и барные кварталы.