центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra
храм Святого Саввы
креативные и барные кварталы.
В Белграде огромное количество живописных мест, старых зданий, уютных двориков и потайных уголков, которые так и просятся в объектив фотокамеры. Мы предлагаем прогуляться 👣 с нами по городу, по его самым интересным местам, достопримечательностям и запечатлеть ваше путешествие в фотокартинках.
Прогуливаясь, мы посетим и увидим:
Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан;
пешеходные улицы Kneza Mihaila и Skadarska;
здание парламента и президентский дворец;
площадь Республики;
центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra;
храм Святого Саввы;
креативные и барные кварталы.
Мы остановимся в ресторанчике национальной кухни 🥧, выпьем кофе в колоритной кофейне, заглянем в старую мастерскую зонтиков, в гости к последнему парфюмеру Белграда, заберемся на крышу и увидим город 🏙️ сверху. Мы познакомим вас с городом, его колоритом, историей 📖 и культурой, поделимся интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, расскажем о нравах и обычаях сербов. Самые важные, эмоциональные моменты прогулки мы будем ловить в объектив фотокамеры. По итогу вы получите уникальные профессиональные кадры своего путешествия в электронном виде, которые станут частью вашего архива.
Что входит
Услуги гида
Фотосъемка
Что не входит
Ваши траты в заведениях
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.