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Фотопрогулка по Белграду

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
В Белграде огромное количество живописных мест, старых зданий, уютных двориков и потайных уголков, которые так и просятся в объектив фотокамеры.

Мы предлагаем прогуляться 👣 с нами по городу, по его самым интересным местам, достопримечательностям и запечатлеть ваше путешествие в фотокартинках.

Вы увидите Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан, погуляете по площади Республики, а также оцените креативные и барные кварталы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €75 за экскурсию

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Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду

Что вы увидите

  • Белградская крепость и парк Калемегдан
  • пешеходные улицы Kneza Mihaila и Skadarska
  • здание парламента и президентский дворец
  • площадь Республики
  • центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra
  • храм Святого Саввы
  • креативные и барные кварталы.
В Белграде огромное количество живописных мест, старых зданий, уютных двориков и потайных уголков, которые так и просятся в объектив фотокамеры. Мы предлагаем прогуляться 👣 с нами по городу, по его самым интересным местам, достопримечательностям и запечатлеть ваше путешествие в фотокартинках.

Прогуливаясь, мы посетим и увидим:

  • Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан;
  • пешеходные улицы Kneza Mihaila и Skadarska;
  • здание парламента и президентский дворец;
  • площадь Республики;
  • центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra;
  • храм Святого Саввы;
  • креативные и барные кварталы.
  • Мы остановимся в ресторанчике национальной кухни 🥧, выпьем кофе в колоритной кофейне, заглянем в старую мастерскую зонтиков, в гости к последнему парфюмеру Белграда, заберемся на крышу и увидим город 🏙️ сверху. Мы познакомим вас с городом, его колоритом, историей 📖 и культурой, поделимся интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией, расскажем о нравах и обычаях сербов. Самые важные, эмоциональные моменты прогулки мы будем ловить в объектив фотокамеры. По итогу вы получите уникальные профессиональные кадры своего путешествия в электронном виде, которые станут частью вашего архива.
Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Ваши траты в заведениях
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду
Фотопрогулка по Белграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
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