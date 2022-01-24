Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца

Дорогие друзья, мы приглашаем вас отправится в новогоднее путешествие по северной части Сербии, вас ждёт

В группе
до 18 чел.
Дорогие друзья, мы приглашаем вас отправится в новогоднее путешествие по северной части Сербии, вас ждёт винно-гастрономический, исторический и романтический тур по Воеводине.
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца
Фрушка-Гора - Нови-Сад - Петроварадин - Винный тур в Сремских Карловца

Что вы можете увидеть 🤩

  • Сремски Карловци
  • Музей виноградарства и пчеловодства
  • Петроварадинская крепость
  • Национальный парк Фрушка-Гора
  • Нови-Сад
  • Салаш
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Сремски Карловци
    Путешествие вдоль обширных равнин Воеводины займет примерно час времени, прежде чем мы доберемся до нашего первого места назначения — Сремским Карловцам. Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии. Сперва в Сремских Карловцах планируется экскурсия по винному погребу с дегустацией вина. Мы посетим Музей виноградарства и пчеловодства, где Вам прочитают тематическую лекцию о виноделии и пчеловодстве в частном домохозяйстве.
    На дегустации у вас будет возможность попробовать 7-8 видов вина и домашнюю медовуху (самогон из винограда с медом), а также 3-4 вида меда. Также вам предстоит попробовать удивительно вкусную выпечку из Сремских Карловцев — Куглоф, которая представляет собой один из старейших пирогов в мире. Куглоф был обязательной частью стола на завтрак, обед и ужин, его подавали с чашечкой кофе или чая с молоком, или бокалом вина. Это аристократическая выпечка прошлого украшает королевские столы по всей Европе. После вкусного вина, меда и ароматного пирога все выглядит намного ярче и красочнее.

    Экскурсия по Карловцам

    А мы продолжаем нашу экскурсию по Карловцам. Нас ждёт посещение памятника генералу Врангелю, также мы увидим его дом во время жизни в Сремских Карловцах, дальше мы посмотрим памятник великого серба в русской истории и первого советника Петра Великого — Саввы Лукича Рагузинского (именно Рагузинский подарил Петру Первому знаменитого арапчонка, вошедшего в историю, как прадеда поэта Александра Сергеевича Пушкина). В центре города вы увидите фонтан «Четыре льва» (существует предание, которое гласит: каждая девушка, отпившая воды из фонтана «Четыре льва», вскоре выйдет замуж и навсегда останется… в Карловцах). Также вы увидите самую красивую школу в Сербии — первую сербскую гимназию «Карловацкую». Патриарший двор, где основана первая русская заграничная церковь, здание богословии (2-я по возрасту в мире после Киевской), Кафедральный собор святого Николая и многое другое.

    Петроварадинская крепость

    Нас ожидает пешеходная экскурсия по крепости с нашими гидами и наслаждение прекрасным панорамным видом на Национальный парк Фрушка Гора, Дунай и город Нови-Сад. Первая крепость на скале Петроварадин была построена римлянами. Эту крепость возобновили венгры, а последующий уход за ней взяли на себя турки. В XVII веке, после изгнания турок, австро-венгерские правители начали строительство плацдармов на левой болотистой стороне Дуная, напротив крепости. Вокруг этой крепости было основано поселение деревенских торговцев, ремесленников и солдат. Это поселение сначала назвали Рацко (сербско) деревня, но позже она была переименована в честь Петроварадинской крепости.

    Город Новый Сад

    У подножия национального парка Фрушка Гора на берегу реки Дунай (в отдалении 1255 км от источника Дуная) расположен город Нови-Сад — административный центр автономного края Воеводина, город с более чем 300-летней историей. Нови-Сад является вторым по величине городом Сербии, но первым по количеству музеев и достопримечательностей. Дунайский парк — самый красивый парк в Нови-Саде. Долгое время на месте этого парка были непроходимые болота, осушить и облагородить которые власти Нови-Сада решили только в конце XIX века, по случаю освобождения Сербии от владычества Австро-Венгрии. В результате здесь на площади 34000 квадратных метра появились клумбы, деревья и кустарники 250 видов, беседки, островок с плакучими ивами («Эржебет») и пруд с лебедями и утками.
    Дунайская улица представляет собой самую красивую и популярную торговую улицу города. Находящиеся здесь магазины принадлежат потомкам основателей. В начале Дунайской улицы расположен дом, названный «У белого льва» (Коd bijelog lava). Это самый старый дом в городе, построенный еще в 1720 году. В 1790 году писатель и ученый Эмануило Янкович открыл в этом доме первую типографию. Сейчас в нем размещается городская библиотека. На углу главной пешеходной улицы Змея Йована и Дунайской улицы находится Епископский дворец, Кафедральный собор и улица Грчкошколска, где также можно увидеть несколько очень красивых зданий города Нови-Сад. Чуть дальше, на площади Марии Трандафул, расположена Матица Сербская — старейший культурный и научный институт в Сербии, который заслуженно сделал город Нови-Сад очень популярным. Напротив Матице расположена самая старая Сербская Православная Церковь в Нови-Саде — Церковь Святого Николая, построенная в 1730 году.

    Салаш в Нови Саде

    Побывать в Нови Саде и не посетить Салаш просто непозволительно. Салаш — сельский ресторан традиционной сербской кухни. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты, часто вы можете увидеть прямо здесь целое хозяйство, и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном. Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии, видов которой здесь видимо невидимо на любой искушенный вкус. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда. Если вы хотите не только увидеть Сербию, но и узнать ее вкус, то вам непременно стоит посетить Салаш, уникальное место, ярко отражающее сербские традиции и наследие.
    После обеда и отдыха следует экскурсия по площади Свободы. Это главная площадь города, на которой проходят все самые важные мероприятия города, отмечаются праздники, проводятся концерты, встреча Нового Года и многое другое… Площадь появилась одновременно с самим городом, а на протяжении своего существования неоднократно меняла название. Во времена Австро-Венгрии она называлась Площадь Франца Иосифа, после Первой мировой войны — Площадь Освобождения. Современное название площадь получила после Второй мировой войны. Некоторое время на ней располагался рынок, сейчас же там находятся церковь Девы Марии, здание магистрата (известное как «Градска кућа»), отель «Воеводина», офис «Банка Воеводины» (бывший «Гранд-отель») и т. д.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • Транспортное обслуживание
    • Билеты на посещение музеев виноградарства и пчеловодства
    • Дегустация вина
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

    👥Групповые🏡Выездные🍤Гастрономическиенови сад🎄Новогодние 2022🧳Туры🍷Винные турыЦветы и сады

    Еще несколько похожих предложений в Белграде

    Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
    В группе
    до 15 чел.
    10ч
    57
    за 1 чел.
    Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
    🚌 На автобусе
    Вы побываете в природном заповеднике "Фрушка-гора" и познакомитесь с монастырями сербского "Святого Афона"
    22 фев
    ещё...
    22.02.2022., 08.03., 10.04., 01.05., 04.05., 10.05.2022 в 09:00 ч.
    Тур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Индивидуально
    для 3 чел.
    240
    за 1-3 чел.
    Тур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Отправляемся в дорогу до живописного национального парка, осматриваем монастыри
    Ежедневно, в утренние часы
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Индивидуально
    для 4 чел.
    200
    за 1-4 чел.
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Отправляемся на Фрушку Гору - национальный парк, известный своими монастырями и историей
    По договоренности с туристом
    Новый Сад и Фрушка гора
    Индивидуально
    для 2 чел.
    210
    за 1-2 чел.
    Новый Сад и Фрушка гора
    👣 Пешеходные
    Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по городу Новый-Сад, посетить крепость Петроварадын, погрузиться
    по договоренности
    Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Индивидуально
    для 3 чел.
    345
    за 1-3 чел.
    Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Отправляемся в дорогу до живописного национального парка, осматриваем монастыри
    Ежедневно, в утренние часы
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    Индивидуально
    для 7 чел.
    4.8
    4
    350
    за 1-7 чел.
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    🚗 На машине
    Поразиться архитектурному наследию, услышать историю «Горы монастырей» и распробовать местные вина
    25 янв
    26 янв
    27 янв
    ещё...
    Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
    Индивидуально
    для 3 чел.
    1д 12ч
    500
    за 1-3 чел.
    Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
    Вас ждет поездка на Фрушку-Гору, сербский «Святой Афон» (третья Святая Гора) с посещением винного погреба
    ежедневно
    Фрушка Гора — Сремские Карловцы — Нови Сад
    Индивидуально
    для 4 чел.
    4.9
    14
    200
    за 1-4 чел.
    Фрушка Гора — Сремские Карловцы — Нови Сад
    🚗 На машине
    Места культурного и исторического наследия Сербии в обрамлении прекрасной природы — авто-путешествие
    24 янв
    29 янв
    30 янв
    ещё...
    Новый Сад-Сремски Карловци
    Индивидуально
    для 3 чел.
    5
    1
    10ч
    300
    за 1-3 чел.
    Новый Сад-Сремски Карловци
    Если вы уже успели познакомиться с столицей Сербии - атмосферным Белградом, то предлагаем вам отправится на
    Ежедневно по договоренности
    Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
    Индивидуально
    для 3 чел.
    180
    за 1-3 чел.
    Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
    Отправляемся исследовать самый красивый город Сербии - Нови-Сад, изучать цитадель XVIII века, расположенную на правом
    По договоренности с туристом
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Индивидуально
    для 3 чел.
    5
    8
    220
    за 1-3 чел.
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    🚗 На машине
    Открыть культурное, историческое и природное богатство очаровательного сербского края
    30 янв
    1 фев
    2 фев
    ещё...
    Палич-Суботица. Северная Сербия
    Индивидуально
    для 3 чел.
    5
    1
    12ч
    280
    за 1-3 чел.
    Палич-Суботица. Северная Сербия
    Вы отправитесь в увлекательное путешествие на север Сербии по территории бывшей Австро-Венгрии
    Ежедневно по договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Белграде
    ХОРОШО
    🇷🇸
    ТАМ