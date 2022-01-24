Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Сремски Карловци

Путешествие вдоль обширных равнин Воеводины займет примерно час времени, прежде чем мы доберемся до нашего первого места назначения — Сремским Карловцам. Во время поездки у вас будет возможность прослушать интересный рассказ нашего русскоговорящего гида о природе, культуре, обычаях и людях этой прекрасной части Сербии. Сперва в Сремских Карловцах планируется экскурсия по винному погребу с дегустацией вина. Мы посетим Музей виноградарства и пчеловодства, где Вам прочитают тематическую лекцию о виноделии и пчеловодстве в частном домохозяйстве.

На дегустации у вас будет возможность попробовать 7-8 видов вина и домашнюю медовуху (самогон из винограда с медом), а также 3-4 вида меда. Также вам предстоит попробовать удивительно вкусную выпечку из Сремских Карловцев — Куглоф, которая представляет собой один из старейших пирогов в мире. Куглоф был обязательной частью стола на завтрак, обед и ужин, его подавали с чашечкой кофе или чая с молоком, или бокалом вина. Это аристократическая выпечка прошлого украшает королевские столы по всей Европе. После вкусного вина, меда и ароматного пирога все выглядит намного ярче и красочнее.

Экскурсия по Карловцам

А мы продолжаем нашу экскурсию по Карловцам. Нас ждёт посещение памятника генералу Врангелю, также мы увидим его дом во время жизни в Сремских Карловцах, дальше мы посмотрим памятник великого серба в русской истории и первого советника Петра Великого — Саввы Лукича Рагузинского (именно Рагузинский подарил Петру Первому знаменитого арапчонка, вошедшего в историю, как прадеда поэта Александра Сергеевича Пушкина). В центре города вы увидите фонтан «Четыре льва» (существует предание, которое гласит: каждая девушка, отпившая воды из фонтана «Четыре льва», вскоре выйдет замуж и навсегда останется… в Карловцах). Также вы увидите самую красивую школу в Сербии — первую сербскую гимназию «Карловацкую». Патриарший двор, где основана первая русская заграничная церковь, здание богословии (2-я по возрасту в мире после Киевской), Кафедральный собор святого Николая и многое другое.

Петроварадинская крепость

Нас ожидает пешеходная экскурсия по крепости с нашими гидами и наслаждение прекрасным панорамным видом на Национальный парк Фрушка Гора, Дунай и город Нови-Сад. Первая крепость на скале Петроварадин была построена римлянами. Эту крепость возобновили венгры, а последующий уход за ней взяли на себя турки. В XVII веке, после изгнания турок, австро-венгерские правители начали строительство плацдармов на левой болотистой стороне Дуная, напротив крепости. Вокруг этой крепости было основано поселение деревенских торговцев, ремесленников и солдат. Это поселение сначала назвали Рацко (сербско) деревня, но позже она была переименована в честь Петроварадинской крепости.

Город Новый Сад

У подножия национального парка Фрушка Гора на берегу реки Дунай (в отдалении 1255 км от источника Дуная) расположен город Нови-Сад — административный центр автономного края Воеводина, город с более чем 300-летней историей. Нови-Сад является вторым по величине городом Сербии, но первым по количеству музеев и достопримечательностей. Дунайский парк — самый красивый парк в Нови-Саде. Долгое время на месте этого парка были непроходимые болота, осушить и облагородить которые власти Нови-Сада решили только в конце XIX века, по случаю освобождения Сербии от владычества Австро-Венгрии. В результате здесь на площади 34000 квадратных метра появились клумбы, деревья и кустарники 250 видов, беседки, островок с плакучими ивами («Эржебет») и пруд с лебедями и утками.

Дунайская улица представляет собой самую красивую и популярную торговую улицу города. Находящиеся здесь магазины принадлежат потомкам основателей. В начале Дунайской улицы расположен дом, названный «У белого льва» (Коd bijelog lava). Это самый старый дом в городе, построенный еще в 1720 году. В 1790 году писатель и ученый Эмануило Янкович открыл в этом доме первую типографию. Сейчас в нем размещается городская библиотека. На углу главной пешеходной улицы Змея Йована и Дунайской улицы находится Епископский дворец, Кафедральный собор и улица Грчкошколска, где также можно увидеть несколько очень красивых зданий города Нови-Сад. Чуть дальше, на площади Марии Трандафул, расположена Матица Сербская — старейший культурный и научный институт в Сербии, который заслуженно сделал город Нови-Сад очень популярным. Напротив Матице расположена самая старая Сербская Православная Церковь в Нови-Саде — Церковь Святого Николая, построенная в 1730 году.

Салаш в Нови Саде

Побывать в Нови Саде и не посетить Салаш просто непозволительно. Салаш — сельский ресторан традиционной сербской кухни. Что интересно, звание Салаш присваивается только тем заведениям, которые используют в приготовлении натуральные сельские продукты, часто вы можете увидеть прямо здесь целое хозяйство, и это обязательное условие, в противном случае звание Салаш отбирается и заведение становится просто рестораном. Здесь вы можете попробовать настоящую домашнюю еду, уникальные блюда сербской кухни, которые готовили из покон веков. Насладиться рюмочкой домашней ракии, видов которой здесь видимо невидимо на любой искушенный вкус. Любой гурман найдет здесь что-то для себя незабываемое и влюбиться в эти колоритные заведения раз и навсегда. Если вы хотите не только увидеть Сербию, но и узнать ее вкус, то вам непременно стоит посетить Салаш, уникальное место, ярко отражающее сербские традиции и наследие.

После обеда и отдыха следует экскурсия по площади Свободы. Это главная площадь города, на которой проходят все самые важные мероприятия города, отмечаются праздники, проводятся концерты, встреча Нового Года и многое другое… Площадь появилась одновременно с самим городом, а на протяжении своего существования неоднократно меняла название. Во времена Австро-Венгрии она называлась Площадь Франца Иосифа, после Первой мировой войны — Площадь Освобождения. Современное название площадь получила после Второй мировой войны. Некоторое время на ней располагался рынок, сейчас же там находятся церковь Девы Марии, здание магистрата (известное как «Градска кућа»), отель «Воеводина», офис «Банка Воеводины» (бывший «Гранд-отель») и т. д.

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