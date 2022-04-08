Что вас ожидает:

Фрушка-Гора — национальный парк в Воеводине

Отъезд на Фрушку Гору, национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов сюда был перенесен политический и духовный центр Сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 33 монастыря, из которых в настоящее время 16 действующих, стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи. Посещение одного из монастырей

XV/XVI в: Ново Хопово, Крушедол, Гргетек.

Сремски-Карловци — город феникс

Посещение города Сремские Карловцы, сербского духовного центра в Австро- Венгерской империи в XVIII/XIX веках. Экскурсия: центральная площадь, фонтан «Четыре льва» и кафедральный собор Св. Николая, XVIIIв., Дворец Патриарха, здание городской ратуши, старая аптека и Карловацкая гимназия, XIXв. В продолжении экскурсии посещение одной из 17 карловацких виноделен, дегустация вина автохтонных сортов с закуской.

Отъезд в город Нови Сад, столицу Автономного края Воеводина.

Петроварадинская крепость

Пешеходная прогулка по центральной части города. Прогулка по Парку культуры, знаменитой улице Дунайска, посещение храма Св. Георгия. Посещение Петроварадинской крепости XVII века, с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу. Мы, конечно, не обойдемся без рыбного или воеводжанского обеда в одном из ресторанов на берегу Дуная, где предлагают вкуснейшие жареные филе сома или судака или замечательные паприкаши, запивая автохтонными сортами вина.

Возвращение в Белград вечером.

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