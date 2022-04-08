Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад

Посещение Фрушки Горы - национального парка, известного своими монастырями

Индивидуальная
Посещение Фрушки Горы — национального парка, известного своими монастырями и историей, города Сремские Карловцы — сербского духовного центра в Австро-Венгерской империи в XVIII/XIX веках и города Нови Сад —столицу Автономного края Воеводина.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад

Что вас ожидает 🤩

  • Фрушка Гора
  • Сремские Карловцы
  • Нови Сад

Что вас ожидает:

    Фрушка-Гора — национальный парк в Воеводине
    Отъезд на Фрушку Гору, национальный парк, известный своими монастырями и историей. После Великого переселения Сербов сюда был перенесен политический и духовный центр Сербов в изгнании. Воздвигнутые в ту пору 33 монастыря, из которых в настоящее время 16 действующих, стали источниками культуры и письменности, оживляя воспоминания о золотых временах предыдущей эпохи. Посещение одного из монастырей
    XV/XVI в: Ново Хопово, Крушедол, Гргетек.

    Сремски-Карловци — город феникс

    Посещение города Сремские Карловцы, сербского духовного центра в Австро- Венгерской империи в XVIII/XIX веках. Экскурсия: центральная площадь, фонтан «Четыре льва» и кафедральный собор Св. Николая, XVIIIв., Дворец Патриарха, здание городской ратуши, старая аптека и Карловацкая гимназия, XIXв. В продолжении экскурсии посещение одной из 17 карловацких виноделен, дегустация вина автохтонных сортов с закуской.
    Отъезд в город Нови Сад, столицу Автономного края Воеводина.

    Петроварадинская крепость

    Пешеходная прогулка по центральной части города. Прогулка по Парку культуры, знаменитой улице Дунайска, посещение храма Св. Георгия. Посещение Петроварадинской крепости XVII века, с прекрасным видом на реку Дунай. Именно это место послужило последним и непреодолимым рубежом на пути Турков, стремившихся завоевать Европу. Мы, конечно, не обойдемся без рыбного или воеводжанского обеда в одном из ресторанов на берегу Дуная, где предлагают вкуснейшие жареные филе сома или судака или замечательные паприкаши, запивая автохтонными сортами вина.
    Возвращение в Белград вечером.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида.
    • Трансфер
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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