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Креативный Белград

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
Вы уже обошли центр Белграда: посмотрели на крепость, прогулялись по старинному кварталу Скадарлия и зашли в музей 🖼 Николы Теслы.

Что еще? За стенами исторических зданий прячется неформальный Белград.

В народе сербскую столицу называют «Берлин на Балканах».

Я проведу вас по дизайнерским кварталам, галереям современного искусства и шоурумам.

За 2 часа вы поймете, почему город 🏙️ получил такое прозвище.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €38 за экскурсию

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Креативный Белград
Креативный Белград

Что вы увидите

  • хипстерские и дизайн-кварталы
  • хабы и креативные кластеры
  • независимые культурные центры и сквоты
  • галереи современного искусства
  • стрит-арт
  • концепт-магазины и шоурумы.
«Берлин на Балканах» — так называют Белград за концентрацию независимых креативных проектов и творческих инициатив. Большинство заброшенных зданий, оставшихся в наследство от постюгославского периода, отдаются в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сегодня эти хабы и креативные объединения создают новое лицо города, новую современную и независимую культуру Белграда. Мы проведём вас по основным арт-локациям сербской столицы ⭐️ и познакомим с её креативной жизнью.

Программу тура и маршрут мы подберём индивидуально по вашим предпочтениям и пожеланиям. В тур могут входить:

  • хипстерские и дизайн-кварталы;
  • хабы и креативные кластеры;
  • независимые культурные центры и сквоты;
  • галереи современного искусства;
  • стрит-арт;
  • концепт-магазины и шоурумы.
  • По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Креативный Белград
Креативный Белград
Креативный Белград
Креативный Белград
Креативный Белград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
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