Vasily Y. – Гид из Белграда

Вы уже обошли центр Белграда: посмотрели на крепость, прогулялись по старинному кварталу Скадарлия и зашли в музей 🖼 Николы Теслы.



Что еще? За стенами исторических зданий прячется неформальный Белград.



В народе сербскую столицу называют «Берлин на Балканах».



Я проведу вас по дизайнерским кварталам, галереям современного искусства и шоурумам.



За 2 часа вы поймете, почему город 🏙️ получил такое прозвище.