«Берлин на Балканах» — так называют Белград за концентрацию независимых креативных проектов и творческих инициатив. Большинство заброшенных зданий, оставшихся в наследство от постюгославского периода, отдаются в аренду молодым дизайнерам, художникам, музыкантам и стартаперам. Сегодня эти хабы и креативные объединения создают новое лицо города, новую современную и независимую культуру Белграда. Мы проведём вас по основным арт-локациям сербской столицы ⭐️ и познакомим с её креативной жизнью.
Программу тура и маршрут мы подберём индивидуально по вашим предпочтениям и пожеланиям. В тур могут входить:
хипстерские и дизайн-кварталы;
хабы и креативные кластеры;
независимые культурные центры и сквоты;
галереи современного искусства;
стрит-арт;
концепт-магазины и шоурумы.
По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города и полезной инсайдерской информацией.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.