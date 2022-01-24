Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук

Экскурсия на целый день по центральной Сербии

В группе
до 18 чел.
Экскурсия на целый день по центральной Сербии.

Вы узнаете самое интересное об истории этих мест, полюбуетесь на местную, живописную природу, познакомитесь с культурой и обычаями сербского народа из центральной части страны.
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук

Что вы можете увидеть 🤩

  • Монастырь Манасия
  • Ресавска пещерa
  • Заповедник Лисине
  • Водопад Великий Бук
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Что вас ожидает:

    Отправляемся в путь
    Экскурсия начнётся выездом из Белграда. От Белграда и до монастыря Манасия нас ожидает примерно 1,5 часовая поездка с нашим русскоговорящим гидом и путевая экскурсия. Деспот Стефан Лазаревич (1377-1427), сын сербского князя Лазаря и княгини Милицы. Правитель средневековой Сербии с 1389 по 1402 год, второй и последний монарх из рода Лазаря, сербский деспот 1402-1427 год. Название «деспотичный» происходит от византийского императора Мануила II Палеолога в Константинополе после Ангорской битвы в 1402. За время правления Деспота Белград впервые стал столицей Сербии.

    Монастырь Манасия

    Монастырь Манасия, так же известный, как крепость Ресава — сербский православный монастырь, основанный деспотом Стефаном Лазаревичем (сыном княза Лазаря и Милицы). В 1407 году началось строительство монументального комплекса в Ресаве близ Деспотоваца, в состав которого вошли церковь св. Троица, большая трапезная, в которой были помещены мастерские по переписыванию и переводу книг и библиотека, а также стены до 3 м толщиной с 11 башнями. Вокруг города располагался глубокий ров. В то время импозантные стены с башнями, окруженные рвом, представляли современную систему защиты монастыря, доминирующим объектом которого была самая массивная Деспотова башня. В крепость можно было попасть через великие ворота, расположенные на западной стороне.
    Монастырь был религиозным и образовательным центром тогдашней Сербии. В первой половине XV-XVI веков монастырь был крупным центром сербской культуры (так называемая Ресавская школа) — здесь переводились и переписывались книги даже в период османского завоевания. Большая часть монастыря и библиотека пострадали во время турецких набегов, было спасено лишь небольшое число рукописей. В начале XIX века во время сербского восстания монастырь был практически разрушен и несколько лет находился в руинах, однако в середине XIX века был возобновлён. После посещения монастыря Монасия наш путь будет пролегать вдоль рек Ровно и Ресава к горными массивами Кучай и Беляница в направлении Ресавской пещеры. В часе езды от монастыря Раваница находится деревня Дивляковац, в которой мы осмотрим знаменитую Ресавскую пещеру.

    Ресавска пещерa

    Экскурсия по самой привлекательной пещере в Сербии. Это одна из старейших пещер в Сербии, потому что еще 80 миллионов лет назад подземные реки начали пробивать себе русло в известковых породах, а пещерные «украшения» начали формироваться 45 миллионов лет назад. Ресавская пещера открыта в 1962 году. Для туристов она была открыта в 1972 году, когда из 4,5 км тщательно было обследовано 2830 метра, а для посещений туристов было оборудовано 800 м. Туристический маршрут пролегает по тропе, длина которой около 950 метров, что позволяет увидеть все залы, коридоры и проходы.
    Пещера состоит из трех галерей — трех каналов-этажей. Для туристического посещения оборудованы, главным образом, первый и второй этаж. Интерьер пещеры имеет многочисленные и разнообразные залы, каналы, галереи, колонны разнообразных форм и цветов, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Вне зависимости от времени года температура воздуха в пещере 7о Ц, а влажность колеблется от 80 до 100%. Большое количество каналов и залов Ресавской пещеры создала подземная река, которая текла с вершин Кучайских гор, а затем исчезала под землей Дивляковацкой равнины.
    Заповедник Лисине и водопад Великий Бук
    После осмотра пещеры мы посетим природный заповедник «Лисины», где у нас будет пауза на обед в одном из потрясающе красивых уголков природы. Также мы прогуляемся по заповеднику и насладимся пейзажами горы Беляница, зеленой, прозрачной водой реки Великое Врело и увидим один из самых высоких водопадов Сербии — Великий Бук.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • Транспортное обслуживание
    • Билеты на посещение Ресавской пещеры
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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