Что вы можете увидеть 🤩

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Отправляемся в путь

Экскурсия начнётся выездом из Белграда. От Белграда и до монастыря Манасия нас ожидает примерно 1,5 часовая поездка с нашим русскоговорящим гидом и путевая экскурсия. Деспот Стефан Лазаревич (1377-1427), сын сербского князя Лазаря и княгини Милицы. Правитель средневековой Сербии с 1389 по 1402 год, второй и последний монарх из рода Лазаря, сербский деспот 1402-1427 год. Название «деспотичный» происходит от византийского императора Мануила II Палеолога в Константинополе после Ангорской битвы в 1402. За время правления Деспота Белград впервые стал столицей Сербии.

Монастырь Манасия

Монастырь Манасия, так же известный, как крепость Ресава — сербский православный монастырь, основанный деспотом Стефаном Лазаревичем (сыном княза Лазаря и Милицы). В 1407 году началось строительство монументального комплекса в Ресаве близ Деспотоваца, в состав которого вошли церковь св. Троица, большая трапезная, в которой были помещены мастерские по переписыванию и переводу книг и библиотека, а также стены до 3 м толщиной с 11 башнями. Вокруг города располагался глубокий ров. В то время импозантные стены с башнями, окруженные рвом, представляли современную систему защиты монастыря, доминирующим объектом которого была самая массивная Деспотова башня. В крепость можно было попасть через великие ворота, расположенные на западной стороне.

Монастырь был религиозным и образовательным центром тогдашней Сербии. В первой половине XV-XVI веков монастырь был крупным центром сербской культуры (так называемая Ресавская школа) — здесь переводились и переписывались книги даже в период османского завоевания. Большая часть монастыря и библиотека пострадали во время турецких набегов, было спасено лишь небольшое число рукописей. В начале XIX века во время сербского восстания монастырь был практически разрушен и несколько лет находился в руинах, однако в середине XIX века был возобновлён. После посещения монастыря Монасия наш путь будет пролегать вдоль рек Ровно и Ресава к горными массивами Кучай и Беляница в направлении Ресавской пещеры. В часе езды от монастыря Раваница находится деревня Дивляковац, в которой мы осмотрим знаменитую Ресавскую пещеру.

Ресавска пещерa

Экскурсия по самой привлекательной пещере в Сербии. Это одна из старейших пещер в Сербии, потому что еще 80 миллионов лет назад подземные реки начали пробивать себе русло в известковых породах, а пещерные «украшения» начали формироваться 45 миллионов лет назад. Ресавская пещера открыта в 1962 году. Для туристов она была открыта в 1972 году, когда из 4,5 км тщательно было обследовано 2830 метра, а для посещений туристов было оборудовано 800 м. Туристический маршрут пролегает по тропе, длина которой около 950 метров, что позволяет увидеть все залы, коридоры и проходы.

Пещера состоит из трех галерей — трех каналов-этажей. Для туристического посещения оборудованы, главным образом, первый и второй этаж. Интерьер пещеры имеет многочисленные и разнообразные залы, каналы, галереи, колонны разнообразных форм и цветов, сталактиты, сталагмиты и окаменевшие водопады. Вне зависимости от времени года температура воздуха в пещере 7о Ц, а влажность колеблется от 80 до 100%. Большое количество каналов и залов Ресавской пещеры создала подземная река, которая текла с вершин Кучайских гор, а затем исчезала под землей Дивляковацкой равнины.

Заповедник Лисине и водопад Великий Бук

После осмотра пещеры мы посетим природный заповедник «Лисины», где у нас будет пауза на обед в одном из потрясающе красивых уголков природы. Также мы прогуляемся по заповеднику и насладимся пейзажами горы Беляница, зеленой, прозрачной водой реки Великое Врело и увидим один из самых высоких водопадов Сербии — Великий Бук.

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