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Монастырь Ресава — сербский православный монастырь

Отъезд из Белграда рано утром. Посещение Монастыря Манасия, известного и как Монастырь Ресава, основанного и построенного в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем. В XV и XVI веке

монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского владычества (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплен высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.

Ресавская пещера — самая большая и красивая пещера Сербии

Пещера протяжённостью 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под

дуновением ветра.

Великий Бук — природная красота Сербии

В продолжении экскурсии посещение водопада Великий Бук на 380 м н. у. м., на склонах горы Беляница, на речке Врело. Высота водопада 25 м а у подножья сформировано озеро необыкновенной красоты. Водопад в 1995 году был провозглашен природным заповедником исключительного значения. Перерыв на обед в ресторане с видом на водопад, в котором можете наслаждаться дикой форелью. Возвращение в Белград поздно вечером.

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