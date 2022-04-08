Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Мы посетим один памятник сербской средневековой культуры - Монастырь Ресава, Ресавскую пещеру - естественную пещеру

Индивидуальная
Мы посетим один памятник сербской средневековой культуры — Монастырь Ресава, Ресавскую пещеру — естественную пещеру в восточной Сербии и полюбуемся на величавый водопад Великий Бук.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Манасия
  • Ресавская пещера
  • Водопад Великий Бук

Что вас ожидает:

    Монастырь Ресава — сербский православный монастырь
    Отъезд из Белграда рано утром. Посещение Монастыря Манасия, известного и как Монастырь Ресава, основанного и построенного в 1407-1418 гг. деспотом Стефаном Лазаревичем. В XV и XVI веке
    монастырь был центром сербской культуры, здесь переводились и переписывались книги даже в период османского владычества (знаменитая Ресавская школа). Для защиты монастырь укреплен высокой стеной с 11 башнями. До наших дней дошла только третья часть фресок монастыря, тем не менее живопись Манасии отнесена к ряду крупнейших достижений средневекового искусства.
    Ресавская пещера — самая большая и красивая пещера Сербии
    Пещера протяжённостью 4.500 м. Длина туристического маршрута 800 м. Температура внутри пещеры 7°C. Внутреннее убранство поражает разнообразием и красотой: разнообразные каналы и галереи, залы, окаменевшие водопады и драпировки будто движутся под
    дуновением ветра.

    Великий Бук — природная красота Сербии

    В продолжении экскурсии посещение водопада Великий Бук на 380 м н. у. м., на склонах горы Беляница, на речке Врело. Высота водопада 25 м а у подножья сформировано озеро необыкновенной красоты. Водопад в 1995 году был провозглашен природным заповедником исключительного значения. Перерыв на обед в ресторане с видом на водопад, в котором можете наслаждаться дикой форелью. Возвращение в Белград поздно вечером.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида.
    • Трансфер
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

    🎩Индивидуальные🏡Выездные☀️На весь день📜История и культура⛪️Монастыри, церкви, храмы💧Водопады🪨Пещеры

    Еще несколько похожих предложений в Белграде

    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    10 часов
    Индивидуальная
    Апельсин
    Нет отзывов
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Во время этой поездки вы сможете по достоинству оценить, как архитектурные, так и природные достопримечательности Сербии
    от 240 за 1-3 чел.
    Ресавская пещера - водопад Великий Бук
    9 часов
    Индивидуальная
    Снежана
    Нет отзывов
    Ресавская пещера - водопад Великий Бук
    Мы отправимся в путешествие по восточной Сербии и посетим одну из самых посещаемых
    от 240 за 1-2 чел.
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    12 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Добрила
    5
    16 отзывов
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Тур по природным и архитектурным шедеврам Сербии - погружение в историю на лоне нетронутой природы
    200 за 1-4 чел.
    Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
    11 часов
    Индивидуальная
    RITСербия
    Нет отзывов
    Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
    Утренний выезд из Белграда на комфортабельном автомобиле в сопровождении русскоязычного гида
    от 300 за 1-3 чел.
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    10 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Tez Tour
    Нет отзывов
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
    Смешанная: автомобильная и пешеходная
    300 за экскурсию
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
    10 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Tez Tour
    Нет отзывов
    Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
    Смешанная: автомобильно-пешеходная
    240 за экскурсию
    Крепость-монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Бук
    11 часов
    Индивидуальная
    Мирко
    Нет отзывов
    Крепость-монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Бук
    280 за 1-4 чел.
    Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
    10 часов
    Групповая
    Мирко
    Нет отзывов
    Манасия - крепость Ресава - Ресавска пещерa - водопад Бук
    Экскурсия на целый день по центральной Сербии
    68.75 за 1 человека
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    9 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Дмитрий
    5
    6 отзывов
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада
    350 за 1-4 чел.
    Средневековые монастыри Сербии
    1 день 12 часов
    Авторский тур
    RITСербия
    Нет отзывов
    Средневековые монастыри Сербии
    Эта двухдневная экскурсия идеально подойдет для желающих окунуться в чарующую эпоху Средневековой Европы
    от 560 за 1-3 чел.
    Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
    7 часов
    Индивидуальная
    Мирко
    Нет отзывов
    Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
    Монастыри Фрушка Гора - уникальные памятники истории и культуры, группа сакральных объектов, созданных
    190 за 1-4 чел.
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    11 часов
    Индивидуальная
    Мирко
    5
    2 отзыва
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу
    300 за 1-4 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Белграде
    ХОРОШО
    🇷🇸
    ТАМ