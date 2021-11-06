В утренние часы в сопровождении русскоязычного гида на комфортабельном автобусе Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Воеводине.
В программе экскурсии:
- монастыри XV/XVI вв. на «Фрушка-Горе» (сербский «Святой Афон»).
• г. Сремски-Карловци:
- центральная площадь
- фонтан «Четыре льва»
- дворец патриарха
- кафедральный собор Св. Николая
- здание городского магистрата
- старая аптека
- Карловацкая гимназия
- часовня мира
- памятник генералу П. Н. Врангелю.
- винные погреба, где пройдет дегустация с закуской
- крепость Петроварадин XVII в.
- Петроварадинская крепость
- исторический центр г. Нови-Сад.
- Вы побываете в природном заповеднике «Фрушка-гора» и познакомитесь с монастырями сербского «Святого Афона».
- Прогуляетесь по милому городку — Сремски-Карловци и продегустируете местные автохтонные вина.
В Нови-Саде вы посетите крепость исторический центр города и крепость Петроварадин, известную как «Гибралтар на Дунае»
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
Что включено:
- услуги лицензированного русскоговорящего гида
- трансфер по программе
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты на объекты
- обед/дегустация
- личные расходы