Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине

Вы побываете в природном заповеднике "Фрушка-гора" и познакомитесь с монастырями сербского "Святого...

Вы побываете в природном заповеднике «Фрушка-гора» и познакомитесь с монастырями сербского «Святого Афона».

Прогуляетесь по милому городку — Сремски-Карловци и продегустируете местные автохтонные вина.

В Нови-Саде вы посетите исторический центр города и крепость Петроварадин, известную как «Гибралтар на Дунае».
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине

Что вы увидите 🤩

  • монастыри XV/XVI вв. на «Фрушка-Горе» (сербский «Святой Афон»).
  • г. Сремски-Карловци:
  • центральная площадь
  • фонтан «Четыре льва»
  • дворец патриарха
  • кафедральный собор Св. Николая
  • здание городского магистрата
  • старая аптека
  • Карловацкая гимназия
  • часовня мира
  • памятник генералу П. Н. Врангелю.
  • винные погреба, где пройдет дегустация с закуской
  • крепость Петроварадин XVII в.
  • Петроварадинская крепость
  • исторический центр г. Нови-Сад.
В утренние часы в сопровождении русскоязычного гида на комфортабельном автобусе Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Воеводине.

В программе экскурсии:

  • монастыри XV/XVI вв. на «Фрушка-Горе» (сербский «Святой Афон»).

• г. Сремски-Карловци:

  • центральная площадь
  • фонтан «Четыре льва»
  • дворец патриарха
  • кафедральный собор Св. Николая
  • здание городского магистрата
  • старая аптека
  • Карловацкая гимназия
  • часовня мира
  • памятник генералу П. Н. Врангелю.
  • винные погреба, где пройдет дегустация с закуской
  • крепость Петроварадин XVII в.
  • Петроварадинская крепость
  • исторический центр г. Нови-Сад.
  • Вы побываете в природном заповеднике «Фрушка-гора» и познакомитесь с монастырями сербского «Святого Афона».
  • Прогуляетесь по милому городку — Сремски-Карловци и продегустируете местные автохтонные вина.
В Нови-Саде вы посетите крепость исторический центр города и крепость Петроварадин, известную как «Гибралтар на Дунае»
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

Что включено:

  • услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • трансфер по программе

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты на объекты
  • обед/дегустация
  • личные расходы

Цены на экскурсию

Для группы 2-15 человек
Стандартное предложение
€57

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • трансфер по программе
Что не входит
  • входные билеты на объекты
  • обед/дегустация
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Sarajevska 37, Савски-Венац, Белград
Завершение: Sarajevska 37, Савски-Венац, Белград(или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: 12.09; 16.09; 14.10; 17.10; 05.11 2021; 03.01; 06.01.2022
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

12.09; 16.09; 14.10; 17.10; 05.11 2021; 03.01; 06.01.2022

RITСербия
RITСербия
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