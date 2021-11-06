В утренние часы в сопровождении русскоязычного гида на комфортабельном автобусе Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Воеводине.

В программе экскурсии:

монастыри XV/XVI вв. на «Фрушка-Горе» (сербский «Святой Афон»).

• г. Сремски-Карловци:

центральная площадь

фонтан «Четыре льва»

дворец патриарха

кафедральный собор Св. Николая

здание городского магистрата

старая аптека

Карловацкая гимназия

часовня мира

памятник генералу П. Н. Врангелю.

винные погреба, где пройдет дегустация с закуской

крепость Петроварадин XVII в.

Петроварадинская крепость

исторический центр г. Нови-Сад.

Вы побываете в природном заповеднике «Фрушка-гора» и познакомитесь с монастырями сербского «Святого Афона».

Прогуляетесь по милому городку — Сремски-Карловци и продегустируете местные автохтонные вина.

В Нови-Саде вы посетите крепость исторический центр города и крепость Петроварадин, известную как «Гибралтар на Дунае»

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

Что включено:

услуги лицензированного русскоговорящего гида

трансфер по программе

Туристы оплачивают самостоятельно: