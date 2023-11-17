Самые интересные районы и набережные города на увлекательной велопрогулке
Описание
Программа
Экскурсия начинается с новобелградской набережной Дуная от легендарного отеля Югославия, где мы возьмем на прокат велосипеды и куда вернемся в конце. В Белграде проложено около 80 километров велосипедных дорожек. Мы не поедем по ним по всем, но посетим интересные районы и набережные города. Протяженность маршрута около 20 км.
Одно из мест — бывший австрийский город Земун. Сегодня это район Белграда, но земунцы очень любят свой город и всегда говорят, что живут именно в Земуне. Чтобы добраться до него, мы проедем по самой приятной набережной Белграда и попадем в этот небольшой уютный городок. Обязательно поднимемся на смотровую площадку на холме Гардош, а если захотите, то и на верхнюю галлерею башни Кула Милениум.
Кроме посещения Земуна, маршрут лежит в самое летнее место в Белграде. Это зона летнего отдыха — Ада Циганлия. Чтобы до нее добраться, мы проедем через весь Новый Белград, увидим «Западные Врата» Белграда, а иначе здание Генекс, и на лодке переправимся на Аду.
Ада Циганлия — любимое место отдыха белградцев. Остров на Саве, превращенный в парк с множеством развлечений, спортивных активностей, кафе и пляжей. Здесь есть футбольное поле, теннисные корты, поле для гольфа, тренировочные стенки для альпинистов и каякинг и яхт клубы. Оборудованная поляна для шашлыков (роштиля, как говорят сербы). Огромное озеро в центре и огромный пляж на нем.
После посещения Ады Циганлии мы вернемся к Дунаю, но не на лодке, а проедем мимо самого нового и самого эффектного моста через Саву — вантового моста на Ади. Катаясь по савской набережной увидим Международный Белградский выставочный центр, бывшую королевскую яхту, строящийся комплекс Белград на воде и обновленную набережную Савамалы. Через Бранков мост вернемся до Ушчья и увидим знаменитые белградские «сплавы» — ночные клубы и рестораны на воде.
Организационные детали
- Лето в Белграде очень жаркое и очень солнечное. Я настоятельно рекомендую начать экскурсию утром. В период особенно экстремальной жары, экскурсия может начаться не раньше 18-00.
- Обязательно возьмите с собой паспорт, который можно оставить в залог. Чтобы нам быть независимыми друг от друга, велосипеды будут арендованы на разные документы.
- Головной убор и бутылка для воды обязательны. Можно не брать большую 1,5-литровую бутылку. Воду можно набирать по пути из специальных фонтанчиков.
- В стоимость экскурсии не включена аренда велосипеда, билет на смотровую площадку на Гардоше. Прокат: 600 динаров (5 евро), смотровая площадка 200 динаров.
- Пожалуйста, на время поездки воздержитесь от дегустации великолепной сербской ракии и пива. Велосипед и алкоголь на летней жаре часто приводят к неприятностям. Давайте не будем портить друг другу день. Я потом вам обязательно расскажу, куда сходить и какую ракию пробовать.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.