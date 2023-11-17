По Белграду на велосипеде

Самые интересные районы и набережные города на увлекательной велопрогулке

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8 отзывов
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Ответы на вопросы
Лето – время активного отдыха. Поэтому приглашаю вас на велосипедную экскурсию по нескольким районам Белграда.
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
По Белграду на велосипеде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа

Экскурсия начинается с новобелградской набережной Дуная от легендарного отеля Югославия, где мы возьмем на прокат велосипеды и куда вернемся в конце. В Белграде проложено около 80 километров велосипедных дорожек. Мы не поедем по ним по всем, но посетим интересные районы и набережные города. Протяженность маршрута около 20 км.

Одно из мест — бывший австрийский город Земун. Сегодня это район Белграда, но земунцы очень любят свой город и всегда говорят, что живут именно в Земуне. Чтобы добраться до него, мы проедем по самой приятной набережной Белграда и попадем в этот небольшой уютный городок. Обязательно поднимемся на смотровую площадку на холме Гардош, а если захотите, то и на верхнюю галлерею башни Кула Милениум.

Кроме посещения Земуна, маршрут лежит в самое летнее место в Белграде. Это зона летнего отдыха — Ада Циганлия. Чтобы до нее добраться, мы проедем через весь Новый Белград, увидим «Западные Врата» Белграда, а иначе здание Генекс, и на лодке переправимся на Аду.

Ада Циганлия — любимое место отдыха белградцев. Остров на Саве, превращенный в парк с множеством развлечений, спортивных активностей, кафе и пляжей. Здесь есть футбольное поле, теннисные корты, поле для гольфа, тренировочные стенки для альпинистов и каякинг и яхт клубы. Оборудованная поляна для шашлыков (роштиля, как говорят сербы). Огромное озеро в центре и огромный пляж на нем.

После посещения Ады Циганлии мы вернемся к Дунаю, но не на лодке, а проедем мимо самого нового и самого эффектного моста через Саву — вантового моста на Ади. Катаясь по савской набережной увидим Международный Белградский выставочный центр, бывшую королевскую яхту, строящийся комплекс Белград на воде и обновленную набережную Савамалы. Через Бранков мост вернемся до Ушчья и увидим знаменитые белградские «сплавы» — ночные клубы и рестораны на воде.

Организационные детали

  • Лето в Белграде очень жаркое и очень солнечное. Я настоятельно рекомендую начать экскурсию утром. В период особенно экстремальной жары, экскурсия может начаться не раньше 18-00.
  • Обязательно возьмите с собой паспорт, который можно оставить в залог. Чтобы нам быть независимыми друг от друга, велосипеды будут арендованы на разные документы.
  • Головной убор и бутылка для воды обязательны. Можно не брать большую 1,5-литровую бутылку. Воду можно набирать по пути из специальных фонтанчиков.
  • В стоимость экскурсии не включена аренда велосипеда, билет на смотровую площадку на Гардоше. Прокат: 600 динаров (5 евро), смотровая площадка 200 динаров.
  • Пожалуйста, на время поездки воздержитесь от дегустации великолепной сербской ракии и пива. Велосипед и алкоголь на летней жаре часто приводят к неприятностям. Давайте не будем портить друг другу день. Я потом вам обязательно расскажу, куда сходить и какую ракию пробовать.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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