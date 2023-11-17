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Описание

Программа

Экскурсия начинается с новобелградской набережной Дуная от легендарного отеля Югославия, где мы возьмем на прокат велосипеды и куда вернемся в конце. В Белграде проложено около 80 километров велосипедных дорожек. Мы не поедем по ним по всем, но посетим интересные районы и набережные города. Протяженность маршрута около 20 км.

Одно из мест — бывший австрийский город Земун. Сегодня это район Белграда, но земунцы очень любят свой город и всегда говорят, что живут именно в Земуне. Чтобы добраться до него, мы проедем по самой приятной набережной Белграда и попадем в этот небольшой уютный городок. Обязательно поднимемся на смотровую площадку на холме Гардош, а если захотите, то и на верхнюю галлерею башни Кула Милениум.

Кроме посещения Земуна, маршрут лежит в самое летнее место в Белграде. Это зона летнего отдыха — Ада Циганлия. Чтобы до нее добраться, мы проедем через весь Новый Белград, увидим «Западные Врата» Белграда, а иначе здание Генекс, и на лодке переправимся на Аду.

Ада Циганлия — любимое место отдыха белградцев. Остров на Саве, превращенный в парк с множеством развлечений, спортивных активностей, кафе и пляжей. Здесь есть футбольное поле, теннисные корты, поле для гольфа, тренировочные стенки для альпинистов и каякинг и яхт клубы. Оборудованная поляна для шашлыков (роштиля, как говорят сербы). Огромное озеро в центре и огромный пляж на нем.

После посещения Ады Циганлии мы вернемся к Дунаю, но не на лодке, а проедем мимо самого нового и самого эффектного моста через Саву — вантового моста на Ади. Катаясь по савской набережной увидим Международный Белградский выставочный центр, бывшую королевскую яхту, строящийся комплекс Белград на воде и обновленную набережную Савамалы. Через Бранков мост вернемся до Ушчья и увидим знаменитые белградские «сплавы» — ночные клубы и рестораны на воде.

Организационные детали