Что вас ожидает:

Набережные Белградских рек

Будет логичным начать нашу экскурсию по Белграду с этого места, из самого центра города, ведь это место, где берет свое начало и развитие славный город Белград — место слияния двух больших рек: Савы в Дунай, нa границе Балканского полуострова и Средней Европы. Пожалуй это самое любимое место местных жителей, поскольку отсюда открывается прекрасный вид на реки и Белградскую крепость. Наш гид расскажет Вам о природе, культуре, истории, обычаях и о жизни граждан Белграда в целом.

Белградская крепость

Послушав интересные рассказы нашего гида о Белграде, обязательно посетим величественную и, пожалуй, одну из крупнейших в Европе, датируемую III веком до нашей эры — Белградскую крепость. Свой след оставили здесь многочисленные империи: Кельтская, Римская, Сербская, Османская, Венгерская, Австрийская и Югославская. Белградская крепость, как важная стратегическая точка, встречала различные армии, была ареной важных военно-политических столкновений, являлась свидетельницей жестокости завоевателей и мужества защитников города.

Во время нашей экскурсии по Белградской крепости вы окунётесь в бурную историю и сами сможете увидеть печать времени и событий на стенах крепости. Проведем осмотр городских стен деспота Стефана Лазаревича, церкви Ружица и Св. Петка, Военного музея Белграда под открытым небом, посетим Парк Калемегдан, откуда Вы сможете насладиться великолепными панорамами на город Белград.

Исторический центр

Мы с вами увидим Кафедральный собор Святого Архангела Михаила, Дворец княгини Любицы, Кафана «Знак вопроса?», улица князя Михаила — главная пешеходная улица Белграда, Площадь Республики, отель Москва. Свободное время, чтобы отдохнуть и посетить богемную улицу Скадарлия – страну чудес богемы Белграда. Перерыв для ракии, вина, чая, кофе или сока или перерыв на обед на Ваш выбор, мы же дадим рекомендации гурманам.

Осмотр достопримечательностей на улицах короля Милана и Бульвара короля Александра — Здание Парламента Сербии, Новый дворец и Старый дворец в Белграде — сегодня места резиденций президента Сербии и Белградского городского собрания, церковь Святого Марка и церковь святой Троицы — храм Русской православной церкви в Белграде.

Храм Святого Саввы и музей истории Югославии

Самый большой православный храм в мире, в качестве объекта, заканчивает силуэт города, известного как «горб Белграда». Престол освящен в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы. Храм возведен на месте варварского сожжения мощей Святого Саввы турками-османами. Храм поражает своей величественностью и маштабностью.

Музей истории Югославии посвящен когда-то одной из самых мощных стран в Европе, которая распалась в 1991 году. Музей содержит более чем 200 000 экспонатов, изображающие жизнь в Югославии, с акцентом на жизнь и деятельность президента Югославии Иосипа Броз Тито.

Архитектура и спорт

Стадионы Црвена Звезда и Партизан — всего несколько городов в Европе могут гордиться тем фактом, что две команды из одного города играли в финале Лиги Чемпионов. Белград один из них. Давайте узнаем больше о спорте в Белграде и Сербии вместе. Резиденция князя Милоша Обреновича в Топчидер была возведена в 1831 году, в качестве основного здания дворцового комплекса. Именно из этой резиденции князь Милош Обренович правил всей Сербией.

Ада Циганлия и Земун

Белградское море (время для отдыха). Ада Циганлия, Белградский уникальный курорт, искусственный полуостров и озеро, который гарантирует вам стопроцентное наслаждение. Когда попадаете на Аду, Вы попадете в мир развлечений, отдыха и релакса, расположенный в тихом оазисе в середине городских джунглей.

Земун — жемчужина Дуная. У вас есть уникальная возможность окунуться в аутентичную атмосферу Земун. Попадая туда, время словно замирает. Неповторимая атмосфера этого «города в городе», его мощёных улочек, старинных домов, небольших церквей и, конечно же, великолепных видов не оставит вас равнодушными. Здесь все вокруг пропитано самобытностью.

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