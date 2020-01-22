2 отзыва оставили туристы

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Савамала — коктейль из креатива и истории

Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе отеля «Москва»
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Евгения – Гид в Белграде
Добро пожаловать на прогулку по одному из самых странных районов Белграда! Мы распутаем плотный клубок савамальских улиц, отыщем самые эффектные муралы в городе и посмотрим, чем живут молодые и кретивные белградцы.

Блеск и нищета Савской четверти, истории 📖 и байки местных жителей — приготовьтесь открыть новый Белград!
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории

Что вас ожидает

Взлёты и падения Савской четверти
Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня этот район — креативная мекка Белграда. Мы разберемся, почему так получилось, и проследим хроники Савамалы. Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии. Узнаете, как Савамала превратилась в место притяжения для всех — от кожевенника до аристократа. Разберетесь, почему немного после район вновь оказался заброшен, а белградские матери грозили непослушным дочкам: «На Савамалу замуж захотела?» И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками.

Шебби-шик с балканским колоритом
Для одних горожан Савамала — всё еще «место возле Караджорджевой улицы», для других — душа Белграда. Вы изучите все грани этого района: увидите «стройку века» на болотах и белградские муралы — визитную карточку Савамалы. Мы заглянем в модную кофейню или попробуем рахат-лукум, за которым белградцы стоят в очередях, отыщем любимые местечки «золотой молодёжи» и поговорим об ужасающей истории Бранкова моста.

Кому подойдет прогулка

Искателям нетривиальных маршрутов и тем, кому для знакомства с городом недостаточно прогуляться по главным достопримечательностям.

Организационные детали

По желанию прогулку можно дополнить дегустацией сербского вина с профессиональным сомелье (обсуждается отдельно в переписке с гидом).

Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе отеля «Москва».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он дешёв, прекрасен и уютен. Прогуляемся вместе!
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2 отзыва оставили туристы

Татьяна
22 января 2020
Если вы хотите увидеть другой Белград, то экскурсия "Савамала - коктейль из креатива и истории", для вас! Евгения проведёт вас по старым улочкам, расскажет занимательные истории связанные со старой кофейне, с магазинчиком, в котором продают сладости ручной работы, с домами, улочкам хранящими в себе историю. Вы увидите не просто начертания на стенах, а картины, в которые художники внесли свою душу, своё видение жизни. Пройдёте по улице, на которой расположены клубы, где кипит ночная жизнь. Коснетесь исторических моментов связанных с Великой Отечественной Войной. Увидите перерождение старого Белграда в бетон и стекло (Не все приветствуют это, но прогресс не стоит на месте), красивую набережную, где местные жители и туристы любят прогуливать я и отдыхать... Но вы не познает в полной мере Савамалу без интереснейшего рассказа Евгении о месте и о людях, которые внесли вклад в этот коктейль из креатива и истории.
15 октября 2019
Если вы уже посмотрели пару основных туристических мест - это отличный вариант, чтобы разнообразить свои впечатления о городе. Немного сомневалась, договариваясь именно об этой экскурсии, но ничуть не пожалела - наоборот. Евгения - профессионал, и не просто покажет вам рисунки на стенах, но в деталях расскажет вам историю одного из необычных районов Белграда.

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