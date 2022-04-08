В первой половине 19 века городок Топола являлся летней резиденцией вождя сербского восстания Карагеоргия. Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра.

На вершине холма Опленац находится усыпальница королевской семьи. Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой. Авторы 60 прекрасных фресок – русские архитекторы Николай Краснов и Николай Окунев, а общая площадь мозаики составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Вы прогуляетесь по живописному парку и спуститесь в старинный королевский винный погреб. При желании можно будет продегустировать вина в современном погребе.

На обратном пути вы заедете на гору Авала, на вершине которой установлен посвященный героям Первой мировой войны Памятник неизвестному солдату, а на склоне – Памятник советским военным ветеранам. С телебашни, расположенной на Авале, открывается отличный вид на Белград и окрестности.