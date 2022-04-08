Топола, Опленац, Авала

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Топола, Опленац, Авала
Топола, Опленац, Авала
Топола, Опленац, Авала
Топола, Опленац, Авала
Топола, Опленац, Авала
Топола, Опленац, Авала

Что вас ожидает 🤩

  • Городок Топола
  • Храм Опленац
  • Гора Авала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В первой половине 19 века городок Топола являлся летней резиденцией вождя сербского восстания Карагеоргия. Вы побываете в музее-галерее с реальными экспонатами эпохи и увидите Дом Короля Петра.

На вершине холма Опленац находится усыпальница королевской семьи. Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой. Авторы 60 прекрасных фресок – русские архитекторы Николай Краснов и Николай Окунев, а общая площадь мозаики составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Вы прогуляетесь по живописному парку и спуститесь в старинный королевский винный погреб. При желании можно будет продегустировать вина в современном погребе.

На обратном пути вы заедете на гору Авала, на вершине которой установлен посвященный героям Первой мировой войны Памятник неизвестному солдату, а на склоне – Памятник советским военным ветеранам. С телебашни, расположенной на Авале, открывается отличный вид на Белград и окрестности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Закуска и дегустация вин
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:30

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