Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Тополу (80 км от Белграда). Посещение дворца династии Карагеоргиевичей и мавзолея на Опленце (церковь Святого Георгия). Далее мы посетим монастыри Лелич, Челии и Пустиня, расположенные вблизи города Вальево. Топола является фамильным городом-памятником династии Карагеоргиевичей. Она выстроена и укреплена родоначальником династии в конце XVIII века, здесь он был провозглашён вождем Первого сербского восстания в 1804 г.. В дальнейшем этот город 🏙️ был главным опорным пунктом восставшей Сербии. В 1814 году Топола была серьёзно разрушена османами, но затем восстановлена последующими поколениями Карагеоргиевичей. Валево — один из старейших сербских городов, впервые упоминается в документе, датируемом 1393 годом. За время своего существования город неоднократно переживал подъём и упадок, теряя и вновь получая статус города. Ныне он является одним из экономических и культурных центров Западной Сербии. Лелич — один из самых новых, но одновременно и самых красивых 🤩 и наиболее благоустроенных монастырей в Сербии. Находится в с. Лелич, неподалёку от города Вальево и монастыря Челие. Монастырь Челие — действующий женский православный монастырь Вальевской епархии Сербской православной церкви, расположенный на берегу реки Градац. Точное время основания монастыря не известно. Согласно историческим сведениям монастырь основан в средние века, а народные предания связывают его основание с королём Сремским Стефаном Драгутином (1282—1316).