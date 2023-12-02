Попробовать вино из меню «Титаника», выбрать экскурсии на свой вкус и отдохнуть на спа-вилле
Вы увидите самобытный Белград, выпьете кофе в старейшей кондитерской города, увидите средневековую крепость и посетите винодельни Сремски-Карловци. Проведёте один день на роскошной вилле со спа-центром.
Остальную программу выберете сами — вы сможете сделать ваше путешествие гастрономическим, включив тур по секретным барам, лучшим ресторанам и кондитерским, или наполнить дни архитектурно-природными достопримечательностями, чтобы погрузиться в историю мест и культуру Сербии и заглянуть в Боснию и Герцеговину.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$847
Описание
Организационные детали
Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Сербию
Вы можете прилететь в любое удобное вам время. Наш водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт в отель.
Экскурсия по Белграду
Сегодня вы познакомитесь с Белградом, столицей Сербии. Город несколько раз менял свой облик, но сумел сохранить самобытность и драгоценности из разных времён и культур. Вы увидите все главные достопримечательности и прочувствуете гостеприимность народа. В самом центре Белграда найдёте уютный квартал и сможете насладиться кофе в старейшей кондитерской города. Прогулка завершится у средневековой крепости из белого камня, которая находится в месте слияния рек Савы и Дуная.
Экскурсия на ваш выбор
Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Предлагаем 2 экскурсии на выбор (за доплату).
Первый вариант. Бар-тур. Белград может порадовать богатым разнообразием заведений на любой вкус и ценами в них. Конечно же, есть секретные места, куда ходят только местные и осведомлённые туристы. У вас будет список таких баров, расположенных прямо в квартирах и особняках, выборка самых лучших пивбаров города, ресторанов национальной кухни, кофеин. Заведения подбираются для каждого индивидуально, исходя из ваших предпочтений. Маршрут построен удобно и оптимально, чтобы охватить максимум. Вы узнаете о современной жизни города и увидите Белград глазами местных жителей.
Второй вариант. Бывшая столица Сербии Смедерево, древнеримский город Виминациум, Серебряное озеро, круиз по Дунаю. Это насыщенный маршрут с архитектурными и природными достопримечательностями. Вы узнаете интересные факты из истории страны, посетите крепость 15 века, побываете на раскопках города, основанного в 1-м веке н. э., где проживали почти все римские императоры. Отдохнёте у чистейшего озера и завершите день катанием на корабле по Дунаю (3,5 часа) до знаменитой средневековой крепости «Голубац».
Экскурсия на ваш выбор
Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Предлагаем 2 экскурсии на выбор (за доплату).
Первый вариант. Сладкий тур по кондитерским Белграда. Вы погрузитесь в сербскую кулинарию, попробуете знаменитые десерты и влюбитесь в аромат медовой баклавы и изысканность кремовых завитков. Посетите лучшие кондитерские и кофейни города, послушаете хруст свежеиспечённого слоёного теста, попробуете белградский торт в знаменитом отеле. А ещё вы научитесь признаваться в любви с помощью пряника, услышите о трогательном подарке тёщи и узнаете о любимом десерте сербских детей.
Второй вариант. 2-дневная поездка в мир Эмира Кустурицы с посещением Боснии и Герцеговины. Вы отправитесь в путешествие по следам знаменитого режиссёра, посетите старинные города и монастыри, прогуляетесь по старому турецкому базару и остановитесь на традиционный обед в сербском селе в доме у местных жителей. Сами поучаствуете в приготовлении национальных блюд и продегустируете результат под звуки сербской народной музыки и под зажигательный танец. После обеда будет время насладиться тихой прогулкой по фруктовым садам и лугам. Погостите в деревянном городе, который посещают все любители кино, Кустурицы и природы. На следующий день прокатитесь на аутентичном поезде по серпантину и через туннели. Увидите места, где снимались фильмы режиссёра. Заедете в Боснию и Герцеговину, чтобы познакомиться с городом, посвящённым Нобелевскому лауреату. Рассмотрите постройки византийского, восточного и австро-венгерского стиля и попробуете на обед традиционные блюда. Вечером вернётесь в Белград.
Экскурсия на ваш выбор
Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Предлагаем 2 экскурсии на выбор (за доплату).
Первый вариант. Дегустация сербских вин с сомелье. Вы посетите винный бар и познакомитесь с одним из лучших сомелье в Сербии. Иван знает всех виноделов страны и отберёт для вас 6 сортов местного вина.
Второй вариант. Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук. Вы увидите архитектурные и природные шедевры страны, посетите самую большую пещеру Сербии и пообедаете в ресторане с видом на 25-метровый водопад.
Нови-Сад, винодельни Сремски-Карловци, святая гора Сербии и вилла со спа-центром
Сегодня вы отправитесь на индивидуальную экскурсию в город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад. Без него невозможно представить посещение Сербии, ведь именно здесь находится самый популярный монастырь страны. Нови-Сад называют красивейшим городом государства, и вы убедитесь в этом сами, прогуливаясь по пешеходной улице Змай Йовина, главной площади и территории неприступной крепости.
Далее заедете на винодельни Сремски-Карловци, где попробуете уникальное вино, которое было в винной карте «Титаника». Увидите дом, где жил барон Врангель, обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью 18-го века. Посетите святую гору Сербии с несколькими монастырями, в которых бежавшие от революции русские монахини возродили женское монашество. На обед отведаете традиционных блюд на современный лад (за доплату).
Вечером заселитесь на виллу со спа-центром в живописных краях Сремски-Карловци. Ужин входит в стоимость.
Роскошный отдых на вилле в Сремски-Карловци
Подарите этот день себе и заботе о своём теле. Высокий уровень сервиса виллы, спа-центр, тихое окружение и ресторан с широким выбором национальных блюд и вин сделают ваш отдых эксклюзивным и незабываемым. На территории есть собственный винный погреб, крытая терраса с панорамным видом, несколько саун, бассейн. Завтрак и ужин входят в стоимость.
Отъезд
В 12:00 за вами заедет водитель и проводит в аэропорт Белграда.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Белграда, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.