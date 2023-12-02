Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. Предлагаем 2 экскурсии на выбор (за доплату).

Первый вариант. Бар-тур. Белград может порадовать богатым разнообразием заведений на любой вкус и ценами в них. Конечно же, есть секретные места, куда ходят только местные и осведомлённые туристы. У вас будет список таких баров, расположенных прямо в квартирах и особняках, выборка самых лучших пивбаров города, ресторанов национальной кухни, кофеин. Заведения подбираются для каждого индивидуально, исходя из ваших предпочтений. Маршрут построен удобно и оптимально, чтобы охватить максимум. Вы узнаете о современной жизни города и увидите Белград глазами местных жителей.

Второй вариант. Бывшая столица Сербии Смедерево, древнеримский город Виминациум, Серебряное озеро, круиз по Дунаю. Это насыщенный маршрут с архитектурными и природными достопримечательностями. Вы узнаете интересные факты из истории страны, посетите крепость 15 века, побываете на раскопках города, основанного в 1-м веке н. э., где проживали почти все римские императоры. Отдохнёте у чистейшего озера и завершите день катанием на корабле по Дунаю (3,5 часа) до знаменитой средневековой крепости «Голубац».