Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки
Этот регион известен нетронутой природой, вкусной кухней и гостеприимством — в поездке мы покажем, что эта слава возникла не на пустом месте! Вы впечатлитесь пейзажами гор и реки Дринья, прокатитесь по узкоколейке и узнаете ее историю.
А еще побываете в уютной деревне, построенной для фильма Эмира Кустурицы, и заглянете на обед в одно из местных заведений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога займет около 2,5 часов — но наш гид не даст вам заскучать и поделится любопытными историями об этой части страны, расскажет о ее жителях и вкусной кухне. Из окна вы будете любоваться живописными пейзажами, а по прибытии вас ждут:
Ворота Подринья — с этой смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы и реку Дрина.
Дом на реке Дрина — после мы доберемся до городка Баина Башта, расположившегося у подножия горы Тара. Здесь вы увидите очаровательный домик посреди реки, отмеченный National Geographic.
Поезд «Шарганская восьмерка»: поспешим к отправлению старинного поезда! Аутентичные вагоны с деревянными сиденьями, дровяной печью и дребезжанием перенесут вас в 1925 год, когда эта железная дорога связала Белград с Адриатическим морем. А во время остановок вы сможете полюбоваться со смотровых площадок видами на Мокра-Гору.
Дрвенград (Деревянный город). Это поселение выросло здесь для фильма «Жизнь — это чудо» режиссера Эмира Кустурицы. Разрушенные деревянные шале перенесли со склонов гор, восстановили и оборудовали удобствами — вы прогуляетесь среди этих уютных домиков и захотите сфотографировать каждый из них. А после мы пообедаем в одном из заведений: кухня Западной Сербии пикантная и невероятно вкусная!
Затем нас ждет обратная дорога в Белград, куда прибудем ближе к вечеру.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером
Обед оплачивается отдельно
Трансфер
Трансфер из любого отеля, который находится в 5 км от площади Республики, либо из порта Белграда, бесплатный
Доплата за трансфер в пределах 10 км от площади — 10 евро
У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республики или из порта Белграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михайло — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте! Мы — эксперты по Сербии: позвольте нам показать вам красоту этой земли. Выбирайте из множества экскурсий по Белграду и его окрестностям. Ваши преимущества: проход без очереди к некоторым достопримечательностям, а также бесплатный трансфер из выбранных отелей. Будем рады встрече с вами!