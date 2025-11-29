Мои заказы

Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: природа и колорит сербских поселений

Посетить этнодеревню, полюбоваться горной панорамой и пройтись вдоль самой короткой реки Европы
Вы отправитесь из Белграда к величественным ландшафтам национального парка «Тара», посетите древний монастырь Рача и источник Ладжевац, где вода круглый год сохраняет прохладу.

Увидите знаменитый домик на реке Дрине, посетите смотровые
площадки, наслаждаясь панорамами каньона и озера Перучац, а также прогуляетесь по самым живописным тропам заповедных гор.

В этнодеревне Эмира Кустурицы Дрвенград погрузитесь в атмосферу сербского кино и заглянете на легендарную станцию «Шарганска Осмица».

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой.
— тёплую одежду на вечер (в горах прохладно даже летом);
— солнцезащитный крем и очки;
— удобную обувь с устойчивой подошвой;
— запасные носки.

В машине будут дождевики, треккинговые палки, вода, аптечка, лёгкие перекусы и спрей от клещей.

Важно. Погода в горах переменчива, поэтому стоит быть готовыми к любым условиям.

Программа тура по дням

1 день

Белград - Вальево - Баина-Башта - гора Тара

Путешествие начнётся в Белграде. В 8:00 — выезд. Дорога до национального парка «Тара» займёт около 4 часов. Первая остановка — в Вальево, где можно будет прогуляться по старинной улице Тешняр и выпить кофе.

Затем маршрут пройдёт через горные районы: остановка у озера Ровни с необычной воронкой, проезд через перевал Дебело Брдо и спуск к реке Дрине. В Баине-Баште мы осмотрим домик на реке, пообедаем в национальном ресторане (за доплату) и продолжим путь к Таре.

По дороге посетим монастырь Рача 13 века — важный духовный центр региона, а также источник Ладжевац с водопадом высотой 18 метров. Далее — этнодеревня Эмира Кустурицы Дрвенград, прогулка по её улицам и при желании перекус.

Следующая остановка — железная дорога «Шарганска Осмица», известная по фильму «Жизнь как чудо». В завершение дня поднимемся на вершину высотой 1427 метров, откуда открывается панорама гор Сербии, Боснии и Черногории.

2 день

Национальный парк «Тара»

После завтрака пройдёмся к смотровой площадке Crnjeskovo (980 м) с видом на долину Дрины и Баину-Башту. Затем — короткая остановка на кофе с видом на горы и переезд к знаменитой Баньской стене — главной смотровой площадке парка.

Далее — озеро Заовине на высоте 850 м и обед в ресторане с видом на реку Бели Рзав. После обеда спустимся по серпантину в долину Дрины, сделаем остановку для фотографий с панорамой Боснии и озера Перучац.

Финальная точка — прогулка вдоль самой короткой в Европе реки Врело длиной 365 метров, завершающейся водопадом. После этого вернёмся в Белград, дорога займёт около 3,5 часов.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до Белграда
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в этнодеревню Эмира Кустурицы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Белграда и обратно
  • Остальное питание (примерно 1000-1500 динар на человека)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Обратите внимание: стоимость за человека указана при участии группы из 4 человек. Если вы едете вдвоём, то стоимость составит €220 с человека. При одиночном участии - €240
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (возможна корректировка по договорённости)
Завершение: Белград, точное место - по договорённости, около 22:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль
Шамиль — ваш гид в Белграде
Меня зовут Шамиль, я живу в Белграде со своей семьей c июня 2022 года, в последние годы занимался в сфере IT и маркетингом. Но здесь, в Сербии, я кажется, смог
прислушаться к своему сердцу и понял, что жить и работать в горах, это очень похоже на мечту! Здесь я могу проявить те свои качества и черты моего характера, что мне важны и интересны. Это активный образ жизни, общение с людьми, забота и желание быть полезным для людей. Я влюбился в Сербию! И хочу, чтобы вы тоже влюбились в природу этой замечательной страны! Уже более 3 лет, почти каждый уикенд я на Таре. Провожу авто и велотуры. Знаю там каждый камешек, каждую веточку и ручеек). И с уверенностью заявляю, мне есть что вам показать и рассказать!

