Вы отправитесь из Белграда к величественным ландшафтам национального парка «Тара», посетите древний монастырь Рача и источник Ладжевац, где вода круглый год сохраняет прохладу.Увидите знаменитый домик на реке Дрине, посетите смотровые

площадки, наслаждаясь панорамами каньона и озера Перучац, а также прогуляетесь по самым живописным тропам заповедных гор. В этнодеревне Эмира Кустурицы Дрвенград погрузитесь в атмосферу сербского кино и заглянете на легендарную станцию «Шарганска Осмица».

Ваш гид в Белграде

Шамиль

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой.

— тёплую одежду на вечер (в горах прохладно даже летом);

— солнцезащитный крем и очки;

— удобную обувь с устойчивой подошвой;

— запасные носки.

В машине будут дождевики, треккинговые палки, вода, аптечка, лёгкие перекусы и спрей от клещей.

Важно. Погода в горах переменчива, поэтому стоит быть готовыми к любым условиям.