Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
17 сен в 17:45
€1690 за человека
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
19 июн в 17:00
5 сен в 17:00
€1840 за человека
Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
€1790 за человека
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
6 авг в 08:00
€1950 за человека
