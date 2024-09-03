На Рождество – экскурсии в Нови-Саде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Нови-Саде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
На машине
21 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Познакомьтесь с Нови-Садом и его окрестностями: исторические постройки, крепость Петроварадин, винодельни Сремских Карловцев и монастыри Фрушка-Горы
22 окт в 09:00
29 окт в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
22 окт в 09:00
29 окт в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
65 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пьянков
    3 сентября 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Очень хорошая экскурсия, много интересного узнали и увидели. Алексей отличный рассказчик
  • П
    Павел
    22 августа 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Узнать Петроварадиновскую крепость через катакомбы - это нечто😃 Алексей рассказывал историю появления, давал свободу выбора направления нашего движения, показывал как могла бы проходить осада. Было очень атмосферно! Берегитесь летучих мышей:)) 🦇
    Узнать Петроварадиновскую крепость через катакомбы - это нечто😃 Алексей рассказывал историю появления, давал свободу выбора направленияУзнать Петроварадиновскую крепость через катакомбы - это нечто😃 Алексей рассказывал историю появления, давал свободу выбора направленияУзнать Петроварадиновскую крепость через катакомбы - это нечто😃 Алексей рассказывал историю появления, давал свободу выбора направления
  • A
    Anna
    20 августа 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Алексей шикарен. Адаптировал маршрут/материал /подачу под моего тинейджера. В то же время мне тоже было интересно и мне досталась моя порция культурно-исторической программы. Для семейных, у кого дети относятся к стандартным экскурсиям «опять, блин» и закатывают глаза -очень рекомендую.
  • М
    Марина
    7 ноября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
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    гуляем со старым другом. Большое спасибо за экскурсию, за чувство юмора, за то, что все интересно, красиво и очень вкусно! Воеводина прекрасна, всем рекомендую!

  • И
    Иван
    18 сентября 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
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    Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете! Иван и Елизавета

  • Е
    Елена
    1 марта 2023
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
    Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
  • н
    наталья
    11 апреля 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На Рождество»

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  1. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
  2. Шумадия: королевская Сербия
  3. Катакомбы Петроварадинской крепости
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в октябре 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 385. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 36 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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