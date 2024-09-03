7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Познакомьтесь с Нови-Садом и его окрестностями: исторические постройки, крепость Петроварадин, винодельни Сремских Карловцев и монастыри Фрушка-Горы
22 окт в 09:00
29 окт в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
22 окт в 09:00
29 окт в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземелья и фортификация Нови-Сада: уникальная экскурсия
Посетите катакомбы Петроварадинской крепости в Нови-Саде и узнайте, что скрывается под этим грандиозным сооружением. Погрузитесь в историю и тайны 18 века
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€65 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППьянков3 сентября 2024Очень хорошая экскурсия, много интересного узнали и увидели. Алексей отличный рассказчик
- ППавел22 августа 2024Узнать Петроварадиновскую крепость через катакомбы - это нечто😃 Алексей рассказывал историю появления, давал свободу выбора направления нашего движения, показывал как могла бы проходить осада. Было очень атмосферно! Берегитесь летучих мышей:)) 🦇
- AAnna20 августа 2024Алексей шикарен. Адаптировал маршрут/материал /подачу под моего тинейджера. В то же время мне тоже было интересно и мне досталась моя порция культурно-исторической программы. Для семейных, у кого дети относятся к стандартным экскурсиям «опять, блин» и закатывают глаза -очень рекомендую.
- ММарина7 ноября 2023Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
- ИИван18 сентября 2023Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
- ЕЕлена1 марта 2023Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На Рождество»
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