Сремски-Карловци — город, не похожий на Белград и Нови-Сад. Он запомнится вам старинной архитектурой, уютной атмосферой, винодельнями и неспешным ритмом жизни. Я покажу все его главные достопримечательности: Кафедральный собор, капеллу Мира, фонтан «Четыре льва», Духовную семинарию и другие. Поделюсь историей города и особенностями его современной жизни.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Экскурсия начнётся на площади Бранко Радичевича, около знаменитого фонтана «Четыре льва». Далее мы обойдём практически весь центр города: увидим множество старинных храмов, Патриарший двор и Богословскую семинарию. А также вы заглянете в аптеку с интерьером 18 века, посмотрите на Карловацкую гимназию и узнаете, какие иностранные языки в ней можно выучить.

Капелла Мира, винодельни и завораживающие виды

Я покажу вам памятник Врангелю и важное историческое место — капеллу Мира. Раскрою, в честь какого события её возвели и почему один из её входов заложен кирпичами. Кроме того, по пути вы полюбуетесь старинными платанами и каштанами. Летом подниметесь на панорамную площадку и насладитесь видами города с высоты. А ещё Сремски-Карловци славится винодельнями — в конце экскурсии мы можем посетить одну из них.

Организационные детали

По желанию можно совершить поход с подъёмом по пешеходному серпантину на Фрушку Гору. Для этого нужно выделить ещё 3 часа и пройти около 11 км.