Сремски-Карловци: первая встреча

Познакомиться с главными и тайными местами самого душевного города Сербии
Сремски-Карловци — город, не похожий на Белград и Нови-Сад. Он запомнится вам старинной архитектурой, уютной атмосферой, винодельнями и неспешным ритмом жизни.

Я покажу все его главные достопримечательности: Кафедральный собор, капеллу Мира, фонтан «Четыре льва», Духовную семинарию и другие. Поделюсь историей города и особенностями его современной жизни.
5
16 отзывов
Сремски-Карловци: первая встреча
Сремски-Карловци: первая встреча
Сремски-Карловци: первая встреча
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Экскурсия начнётся на площади Бранко Радичевича, около знаменитого фонтана «Четыре льва». Далее мы обойдём практически весь центр города: увидим множество старинных храмов, Патриарший двор и Богословскую семинарию. А также вы заглянете в аптеку с интерьером 18 века, посмотрите на Карловацкую гимназию и узнаете, какие иностранные языки в ней можно выучить.

Капелла Мира, винодельни и завораживающие виды

Я покажу вам памятник Врангелю и важное историческое место — капеллу Мира. Раскрою, в честь какого события её возвели и почему один из её входов заложен кирпичами. Кроме того, по пути вы полюбуетесь старинными платанами и каштанами. Летом подниметесь на панорамную площадку и насладитесь видами города с высоты. А ещё Сремски-Карловци славится винодельнями — в конце экскурсии мы можем посетить одну из них.

Организационные детали

По желанию можно совершить поход с подъёмом по пешеходному серпантину на Фрушку Гору. Для этого нужно выделить ещё 3 часа и пройти около 11 км.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Сремски-Карловци: первая встреча (Нина)Сремски-Карловци: первая встреча (Нина)Сремски-Карловци: первая встреча (Нина)Сремски-Карловци: первая встреча (Нина)Сремски-Карловци: первая встреча (Нина)Сремски-Карловци: первая встреча (Варвара)Сремски-Карловци: первая встреча (Варвара)Сремски-Карловци: первая встреча (Варвара)Сремски-Карловци: первая встреча (Варвара)Сремски-Карловци: первая встреча (Варвара)Сремски-Карловци: первая встреча (Виктория)Сремски-Карловци: первая встреча (Виктория)Сремски-Карловци: первая встреча (Виктория)Сремски-Карловци: первая встреча (Виктория)Сремски-Карловци: первая встреча (Виктория)Сремски-Карловци: первая встреча (Мария)Сремски-Карловци: первая встреча (Мария)Сремски-Карловци: первая встреча (Мария)Сремски-Карловци: первая встреча (Мария)
Лариса
6 июня 2024
Благодарим Виталия за очень интересную неспешную прогулку по Сремски- Карловцы. Несмотря на недолгий срок проживания в Сербии, чувствуется, что человек влюблен в этот регион, глубоко изучает его. Поэтому информация была
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очень интересной. И что немало важно - это речь экскурсовода, спокойная и грамотная. Приятный и интеллигентный молодой человек!
Вернемся в Сербию, обязательно воспользуемся новыми маршрутами Виталия.
Еще раз огромное спасибо!

. И приятна была грамотная речь экскурсовода.
Я влюблен в Балканы и много путешествовал по балканским странам, изучая их историю, архитектуру, культуру. Язык в настоящее время изучаю. Экскурсию в Нови Саде я очень долго составлял, черпая информацию из разных источников, в том числе из архивов и общения с сербами, поэтому старался подарить свои эмоции, впечатления и знания о городе, печально что в этот раз не получилось.

Нина
26 мая 2024
Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)
Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)
В
26 апр 2024
Спасибо Виталию за прекрасную экскурсию!
В
22 апр 2024
Прекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. Рекомендую его в качестве гида, надеюсь, мы ещё встретимся на других его экскурсиях. Спасибо!
Прекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. РекомендуюПрекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. РекомендуюПрекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. РекомендуюПрекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. РекомендуюПрекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. Рекомендую
Л
12 апр 2024
Могу рекомендовать Виталия как знающего историю Сербии гида. Наше путешествие было увлекательным и познавательным. Несмотря на то, что это был не первый мой приезд в Сремски Карловци, узнала много нового.
Ирина
9 апр 2024
С Виталием у нас была вторая экскурсия (первая была в Нови Сад и Петроварадин). Виталий нас познакомил с милыми уютными двориками Сремски -Карловци, познакомил с тайными местами этого городка. Много узнали нового о Сербии. Очень все познавательно и увлекательно! Виталия рекомендую, он очень интересный рассказчик, дружелюбный и открытый человек! Виталий, спасибо за приятно проведенное время!
Д
22 мар 2024
Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Найти в небольшом городе столько всего интересного и так захватывающе об этом рассказать - это талант.
А
19 мар 2024
Спасибо за увлекательную и насыщенную экскурсию!
Сремски-Карловцы посетили не в первый раз, но благодаря Виталию открыли много нового.
В
26 фев 2024
Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!
Интересный маршрут и подача материала делают экскурсию легкой, приятной и познавательной
Виталий прекрасный рассказчик, интересующийся историей Сербии
Много интересных деталей
Обязательно посетим экскурсию Виталия по Новому Саду
Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!Спасибо большое Виталию за интересную, познавательную экскурсию по очень милому и атмосферному городу Сремски Карловцы!
М
21 фев 2024
Признаться честно, когда мы прибыли на поезде в эту деревушку, я даже представить не мог на сколько она богата своей историей и событиями о которых мало кто знает. Я бы назвал именно эту экскурсию «Русский след в истории Сербии», всем советую!
И
1 фев 2024
Отличный гид и человек, всем рекомендую. Осмотреть город самостоятельно, не зная куда идти, будет тяжеловато. Кажется что там ничего нет, но на самом деле очень интересное место.
М
21 янв 2024
Влюбилась в Сремски-Карловци благодаря Виталию!
В небольшом городке невероятная концентрация исторический зданий, событий и потрясающей красоты видов.
Очень грамотный и насыщенный маршут. Кажется, Виталий знает практически о каждом уголке города:)
Потрясающий гид и очень приятный человек
Е
10 янв 2024
Очень хорошо провели время! Интересный подробный рассказ, приятный рассказчик.
Сремски-Карловци, конечно, достоин посещения. Но без гида делать нечего.
А
18 дек 2023
Отличная экскурсия, Виталий великолепный гид, рекомендую, а город невероятно красив
И
27 ноя 2023
Взяли у Виталия вторую экскурсию, первая была в Новий Сад. Как и в первый раз, Виталий провел нас по крайне грамотно выстроенному маршруту, куда не водят местные гиды, и рассказал огромное количество интересной информации. Виталий - талант! Мы обязательно будем рекомендовать его услуги всем знакомым, которые поедут в Сербию.
ХорошоТам