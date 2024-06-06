Я покажу все его главные достопримечательности: Кафедральный собор, капеллу Мира, фонтан «Четыре льва», Духовную семинарию и другие. Поделюсь историей города и особенностями его современной жизни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по центру
Экскурсия начнётся на площади Бранко Радичевича, около знаменитого фонтана «Четыре льва». Далее мы обойдём практически весь центр города: увидим множество старинных храмов, Патриарший двор и Богословскую семинарию. А также вы заглянете в аптеку с интерьером 18 века, посмотрите на Карловацкую гимназию и узнаете, какие иностранные языки в ней можно выучить.
Капелла Мира, винодельни и завораживающие виды
Я покажу вам памятник Врангелю и важное историческое место — капеллу Мира. Раскрою, в честь какого события её возвели и почему один из её входов заложен кирпичами. Кроме того, по пути вы полюбуетесь старинными платанами и каштанами. Летом подниметесь на панорамную площадку и насладитесь видами города с высоты. А ещё Сремски-Карловци славится винодельнями — в конце экскурсии мы можем посетить одну из них.
Организационные детали
По желанию можно совершить поход с подъёмом по пешеходному серпантину на Фрушку Гору. Для этого нужно выделить ещё 3 часа и пройти около 11 км.
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Сремски-Карловцы посетили не в первый раз, но благодаря Виталию открыли много нового.
Интересный маршрут и подача материала делают экскурсию легкой, приятной и познавательной
Виталий прекрасный рассказчик, интересующийся историей Сербии
Много интересных деталей
Обязательно посетим экскурсию Виталия по Новому Саду
В небольшом городке невероятная концентрация исторический зданий, событий и потрясающей красоты видов.
Очень грамотный и насыщенный маршут. Кажется, Виталий знает практически о каждом уголке города:)
Потрясающий гид и очень приятный человек
Сремски-Карловци, конечно, достоин посещения. Но без гида делать нечего.