Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
13 окт в 09:00
14 окт в 12:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
18 окт в 11:30
19 окт в 11:30
€100 за всё до 6 чел.
