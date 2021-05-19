Полезная информация о Чхончжине

Что нужно знать о Чхончжине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чхончжине
12:3815
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСеверная Корея
Название городаЧхончжине
По-английскиChongjin
Столица регионаЧхончжине является столицей региона
Население города327 000 чел.
Часовой поясAsia/Pyongyang
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Чхончжине на карте