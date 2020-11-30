Как добраться до Сайпана на самолёте
В Сайпане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Saipan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сайпана
- Сайпан Интернэшинл SPNSaipan International Airport
Самые дешёвые билеты в Сайпан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из Сеула
|7 127
|4ч 30м
|09.11.2020
|из Хагатны
|9 201
|41м
|10.02.2021
|из Пусана
|23 036
|3ч 55м
|10.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|40 677
|39ч 26м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|270 532
|19ч 1м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону