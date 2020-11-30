Летим в Сайпан

Как добраться до Сайпана на самолёте

В Сайпане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Saipan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сайпана

  1. Сайпан Интернэшинл SPN
    Saipan International Airport

Самые дешёвые билеты в Сайпан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.11.2020из Сеула7 1274ч 30м
09.11.2020из Хагатны9 20141м
10.02.2021из Пусана23 0363ч 55м
10.11.2020из 🇯🇵Токио40 67739ч 26м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу270 53219ч 1м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сайпана