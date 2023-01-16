Бесподобный Маэ и магия Сейшел

Нырнуть в мир райской тропической жизни и исследовать главный остров архипелага вдоль и поперек

Моя миссия и искреннее желание — влюблять гостей в наш идиллический край. Со мной вы побываете в известных и скрытых уголках Маэ. Узнаете, чем уникальна местная флора и фауна.

Навестите исполинских черепах, увидите, как делают лучший в мире чай, и раскроете секреты креольской кухни. Познакомитесь с историей острова, его таинственными легендами и колоритной культурой. А если пожелаете, как фотограф и видеограф я сохраню вашу сказку на долгие годы!
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
Бесподобный Маэ и магия Сейшел
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Описание

Что вас ожидает

Остров Маэ, или как должен выглядеть Рай

Вы полюбуетесь пейзажами Сейшельских островов в их подлинном великолепии. Посетите самые красивые пляжи с золотым песком. Поймаете своими руками маленьких крабов или рыбок и, конечно, насладитесь плаванием в кристально чистой бирюзовой воде. Откроете тайные уголки острова с захватывающими дух панорамными видами. Искупаетесь в крупнейшем на острове водопаде и насладитесь естественным гидромассажем. А также прогуляетесь на лодочке вокруг близлежащих островов (15 минут).

Сейшельская флора и фауна

В путешествии по Маэ вы познакомитесь со всемирно известными млекопитающими, которые играют большую роль в местной культуре, в особенности, с гигантскими наземными черепахами. Я расскажу, чем особенна флора и фауна архипелага. А прогулка по вековым садам подарит особое состояние гармонии и вдохновения.

Вкусы и ароматы

Гастрономия — неотъемлемая часть жизни. Будем разбираться во всех кулинарных красках «Острова изобилия», как изначально называли Маэ. На главной торговой улице Виктории проведем фруктово-овощной «инструктаж» и проговорим о разнообразии морепродуктов. Некоторые секреты креольской кухни пополнят вашу копилку гастрономических знаний. А на экскурсии по чайной плантации и производству вы поймете, почему сейшельский чай — поистине один из лучших в мире.

Культура и история острова

Конечно, не обойдется и без рассказов о сейшельском прошлом. Вы обнаружите, что история архипелага достойна отдельного внимания, а легенды о сокровищах, спрятанных в недрах островов, способны в каждом разбудить Индиану Джонса. И, конечно, я познакомлю вас с креольской культурой, а если захотите, научу нескольким словам на языке местных жителей.

Индивидуальное расписание и гибкая программа

Основная цель моих программ — помочь каждому познакомиться и прочувствовал остров всей душой и телом, весело проводя время, а также узнавая о культуре и природе Сейшельских островов. Я готов организовать ваше пребывание здесь исходя из ваших пожеланий. Пешие походы, посещение морских парков — все, что душе угодно и даже больше. Со мной вы получите удовольствие от яркого отдыха, наполненного сюрпризами и красивыми открытиями. И, насладившись потрясающими видами, поймете, что делает остров таким незабываемым.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном кондиционированном компактном джипе и вода
  • Отдельно оплачивается: смотровая площадка Mишен Лодж — 100 рупий/чел., водопад — 50 рупий/чел., Ботанический сад — 150 рупий/чел., Королевский сад — 150 рупий/чел., обед — в зависимости от ваших предпочтений, прогулка на лодочке — 100 рупий / чел. (дети до 12 лет бесплатно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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