Моя миссия и искреннее желание — влюблять гостей в наш идиллический край. Со мной вы побываете в известных и скрытых уголках Маэ. Узнаете, чем уникальна местная флора и фауна. Навестите исполинских черепах, увидите, как делают лучший в мире чай, и раскроете секреты креольской кухни. Познакомитесь с историей острова, его таинственными легендами и колоритной культурой. А если пожелаете, как фотограф и видеограф я сохраню вашу сказку на долгие годы!

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Описание

Что вас ожидает

Остров Маэ, или как должен выглядеть Рай

Вы полюбуетесь пейзажами Сейшельских островов в их подлинном великолепии. Посетите самые красивые пляжи с золотым песком. Поймаете своими руками маленьких крабов или рыбок и, конечно, насладитесь плаванием в кристально чистой бирюзовой воде. Откроете тайные уголки острова с захватывающими дух панорамными видами. Искупаетесь в крупнейшем на острове водопаде и насладитесь естественным гидромассажем. А также прогуляетесь на лодочке вокруг близлежащих островов (15 минут).

Сейшельская флора и фауна

В путешествии по Маэ вы познакомитесь со всемирно известными млекопитающими, которые играют большую роль в местной культуре, в особенности, с гигантскими наземными черепахами. Я расскажу, чем особенна флора и фауна архипелага. А прогулка по вековым садам подарит особое состояние гармонии и вдохновения.

Вкусы и ароматы

Гастрономия — неотъемлемая часть жизни. Будем разбираться во всех кулинарных красках «Острова изобилия», как изначально называли Маэ. На главной торговой улице Виктории проведем фруктово-овощной «инструктаж» и проговорим о разнообразии морепродуктов. Некоторые секреты креольской кухни пополнят вашу копилку гастрономических знаний. А на экскурсии по чайной плантации и производству вы поймете, почему сейшельский чай — поистине один из лучших в мире.

Культура и история острова

Конечно, не обойдется и без рассказов о сейшельском прошлом. Вы обнаружите, что история архипелага достойна отдельного внимания, а легенды о сокровищах, спрятанных в недрах островов, способны в каждом разбудить Индиану Джонса. И, конечно, я познакомлю вас с креольской культурой, а если захотите, научу нескольким словам на языке местных жителей.

Индивидуальное расписание и гибкая программа

Основная цель моих программ — помочь каждому познакомиться и прочувствовал остров всей душой и телом, весело проводя время, а также узнавая о культуре и природе Сейшельских островов. Я готов организовать ваше пребывание здесь исходя из ваших пожеланий. Пешие походы, посещение морских парков — все, что душе угодно и даже больше. Со мной вы получите удовольствие от яркого отдыха, наполненного сюрпризами и красивыми открытиями. И, насладившись потрясающими видами, поймете, что делает остров таким незабываемым.

Организационные детали