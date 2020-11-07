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Летим в Праслен

Как добраться до Праслена на самолёте

В Праслене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Praslin Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Праслена

  1. Праслен PRI
    Praslin Island Airport

Самые дешёвые билеты в Праслен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.11.2020из 🇸🇨Маэ12 04020м
21.01.2021из 🇷🇺Москвы26 74826ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇹🇷Стамбула44 83215ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга55 51221ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇪Дубая56 80011ч (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне60 98634ч 50м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Щецина87 98632ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Праслена