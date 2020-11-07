Как добраться до Праслена на самолёте
В Праслене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Praslin Island Airport» вам не избежать
Список аэропортов Праслена
- Праслен PRIPraslin Island Airport
Самые дешёвые билеты в Праслен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.11.2020
|из 🇸🇨Маэ
|12 040
|20м
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|26 748
|26ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|44 832
|15ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|55 512
|21ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|56 800
|11ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|60 986
|34ч 50м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Щецина
|87 986
|32ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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