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Летим в Баттикалоу

Как добраться до Баттикалоы на самолёте

В Баттикалое 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Batticaloa» вам не избежать

Список аэропортов Баттикалоы

  1. Баттикалоа BTC
    Batticaloa
  2. Pasikudha SPB PQDне гражданский
    Pasikudha SPB

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